Таиланд просит у туристов понимания в дни прощания с Рамой IX

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) выпустило официальное уведомление в связи с запланированной на октябрь Королевской кремацией и мероприятиями, приуроченными к годовщине кончины Пхумипона Адульядета.

29 Сентября 2017 11:18:53

Памятная церемония на мысе Промтхеп в 2016 году. Фото: The Phuket News

В пятницу, 13 октября, Таиланд будет вспоминать Его Величество Пхумипона Адульядета, ушедшего из жизни в этот день ровно год назад. В четверг, 26 октября, в Бангкоке пройдет церемония Королевской кремации, а параллельно во всех провинциях состоятся мероприятия, в рамках которых жители страны отдадут дань уважения Раме IX. Оба дня в Таиланде будут нерабочими.

Тайские СМИ в течение всего октября будут работать в особом режиме, контролируя подачу контента и содержание материалов. Неуместной считается публикация в дни траура шокирующего или подчеркнуто сексуального контента, слишком яркой рекламы и т.д.

«Туристическое управление Таиланда рекомендует гостям страны связаться со своими туроператорами и подтвердить, что все согласованные программы остались в стиле. Также ТАТ рекомендует туристам следить за сообщениями местной прессы, следовать всем рекомендациям официальных лиц и следить за публикуемой ими информацией», – говорится в уведомлении ТАТ.

Пресс-служба ТАТ сообщает, что все достопримечательности в течение октября будут доступны туристам в обычном режиме, за исключением Королевского дворца и Храма изумрудного Будды в Бангкоке, которые будут закрыты с 1 по 29 октября.

Также церемонии 26 числа могут отразиться на движении транспорта в столице и в тех районах провинций, где будут проводиться мероприятия, вязанные с Королевской кремацией. На Пхукете это парк в Сапан-Хине и два храма – Wat Ket Ho в Кату и Wat Manik в Таланге. При этом в ТАТ подчеркивают, что для желающих принять участие в церемониях в Бангкоке и в провинциях будут организованы бесплатные автобусы.

«Мы просим гостей Таиланда проявить терпение и понимание, если некоторые трассы будут закрыты, а по другим движение окажется затруднено», – говорится в уведомлении ТАТ.

Прямого запрета на развлекательные мероприятия в течение октября нет, но ТАТ просит организаторов таких событий прислушиваться к собственному здравому смыслу.

«Также мы хотим попросить гостей страны с пониманием отнестись к тому, что это очень чувствительное время для Таиланда, и иностранцам следует уважать чувства тайского народа. Многие тайцы будут носить черное в знак траура в эти дни. От иностранцев этого не требуется, но по возможности они должны соблюдать уважительный дресс-код в общественных местах», – говорится в уведомлении ТАТ.

«Мы просим помнить о святости церемонии Королевской кремации, и гости страны в эти дни должны воздержаться от неподобающего или неуважительно поведения», – просят официальные лица.

«Таиланд благодарен всем своим друзьям, разделяющим с тайским народом его печаль и выражающим соболезнования. Этот жест сочувствия и дружбы народ Таиланда запомнит на все грядущие десятилетия», – говорится в уведомлении ТАТ.

Ранее администрация Пхукета обратилась к жителям острова – и тайцам, и иностранцам – с приглашением принять участие в церемониях 26 октября и выразить уважение ушедшему из жизни в прошлом году Королю Пхумипону Адульядету, правившему Таиландом с 1946 года.