Таиланд прогнозирует перевыполнение плана по турпотоку на 1,5 млн человек

О том, что за последнюю неделю 2022 года Таиланда доберет недостающие прибытия до взятия планки в 11,5 млн, сообщил 23 декабря глава ТАТ Ютсахак Супаспорн, слова которого приводит Bloomberg.
В публикации агентства говорится, что целевым показателем по-прежнему являются 10 млн прибытий, однако на деле таргет у разных ведомств – ТАТ, Минтуризма, правительства и Центробанка – разнится.
При этом максимальную на сегодняшний день цифру в 12 млн называл министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн, когда говорил в сентябре о китайском рынке. Это был его максимальный прогноз на тот вариант, если до конца года возобновятся прибытия из Китая. Без китайцев глава Минтуризма тоже ожидал 10 млн, но в итоге Пекин границы так и не открыл, а Таиланд все равно вышел на подобный показатель. Туризм пока вынужден обходиться без китайцев и как-то с этой задачей справляется.
В финансовом выражении все тоже неоднозначно, хотя впечатления у отрасли скорее позитивные. Прогнозируемые доходы экономики от туризма за 2022 год – 1,5 трлн бат, то есть примерно половина от показателя докризисного 2019 года, но в эту сумму входит и зарубежный туризм, и внутренний.
Как отметил господин Супасорн, планку в 10,9 млн визитов из-за рубежа Таиланд уже взял к 20 декабря. Здесь тоже есть одно важное «но». Указанное число – это все прибытия вообще, а не только туристические.
Показательна, в частности, приведенная главой ТАТ первая пятерка по прибытиям в масштабах всей страны – Малайзия, Индия, Лаос, Камбоджа и Сингапур. Вопросов к «туристичности» нет, пожалуй, только к индусам и сингапурцам. В случае с тремя остальными рынками прибытия имеют минимум смешанный характер.
Пхукет был лидером восстановления с момента запуска программы Phuket Sandbox в июле 2021 года и остается им до сих пор. Согласно данным, которые на прошлой озвучила официальный представитель правительства Типанан Сиричана, за январь октябрь остров принял в 2,5 раза больше туристов, чем Паттайя, и заработал в 10 раз больше. Цифры следующие:
- Пхукет – 2,4 прибытий из-за рубежа – 127 млрд бат доходов;
- Чонбури – 975 тыс. прибытий – 13 млрд бат доходов;
- Сураттхани – 609 тыс. прибытий – 7 млрд бат доходов.
Максимум дневных прибытий на Пхукет был зафиксирован 16 декабря, когда через паспортный контроль в местном аэропорту прошли 13448 пассажиров международных рейсов. Побить этот рекорд острову пока не удалось, впрочем, в последние недели Пхукет обычно обновлял максимумы по пятницам-субботам, так что все может измениться буквально сегодня.
Первая десятка стран по прибытиям на Пхукет международными рейсами за период с 1 ноября по 23 декабря выглядит следующим образом:
- Россия – 130,016 тыс. визитов;
- Индия – 53,934 тыс.;
- Сингапур – 29,483 тыс.;
- Австралия – 25,475 тыс.;
- Великобритания – 25,390 тыс.;
- Казахстан – 19,515 тыс.;
- Германия – 19,473 тыс.;
- Малайзия – 18,025 тыс.;
- Южная Корея – 13,380 тыс.;
- США – 12,467 тыс.
При этом количество рейсов из России продолжает увеличиваться, даже несмотря на возникновение проблем с полетами из восточной части РФ после закрытия воздушного пространства Лаоса. С 18 января в расписании «Аэрофлота» появится рейс Иркутск-Бангкок, а добраться из столицы на Пхукет местным рейсом не составляет труда.