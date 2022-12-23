Таиланд прогнозирует перевыполнение плана по турпотоку на 1,5 млн человек

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) ожидает, что количество визитов в страну из-за рубежа по итогам года составит 11,5 млн, таким образом целевой показатель будет перевыполнен на 15%. В масштабах всей страны лидирует Малайзия, на Пхукете безоговорочный лидер по прибытиям – Россия. Индия в обоих списках идет на втором месте.

Новости Пхукета

Пхукет остается лидером и драйвером восстановления тайского туризма. Но это не означает, что остров переполнен. Прибытия все еще ниже докризисного уровня. Изображение: Phuket Info Center

Пхукет остается лидером и драйвером восстановления тайского туризма. Но это не означает, что остров переполнен. Прибытия все еще ниже докризисного уровня. Фото: The Phuket News

О том, что за последнюю неделю 2022 года Таиланда доберет недостающие прибытия до взятия планки в 11,5 млн, сообщил 23 декабря глава ТАТ Ютсахак Супаспорн, слова которого приводит Bloomberg.

В публикации агентства говорится, что целевым показателем по-прежнему являются 10 млн прибытий, однако на деле таргет у разных ведомств – ТАТ, Минтуризма, правительства и Центробанка – разнится.

При этом максимальную на сегодняшний день цифру в 12 млн называл министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн, когда говорил в сентябре о китайском рынке. Это был его максимальный прогноз на тот вариант, если до конца года возобновятся прибытия из Китая. Без китайцев глава Минтуризма тоже ожидал 10 млн, но в итоге Пекин границы так и не открыл, а Таиланд все равно вышел на подобный показатель. Туризм пока вынужден обходиться без китайцев и как-то с этой задачей справляется.

В финансовом выражении все тоже неоднозначно, хотя впечатления у отрасли скорее позитивные. Прогнозируемые доходы экономики от туризма за 2022 год – 1,5 трлн бат, то есть примерно половина от показателя докризисного 2019 года, но в эту сумму входит и зарубежный туризм, и внутренний.

Как отметил господин Супасорн, планку в 10,9 млн визитов из-за рубежа Таиланд уже взял к 20 декабря. Здесь тоже есть одно важное «но». Указанное число – это все прибытия вообще, а не только туристические.

Показательна, в частности, приведенная главой ТАТ первая пятерка по прибытиям в масштабах всей страны – Малайзия, Индия, Лаос, Камбоджа и Сингапур. Вопросов к «туристичности» нет, пожалуй, только к индусам и сингапурцам. В случае с тремя остальными рынками прибытия имеют минимум смешанный характер.

Пхукет был лидером восстановления с момента запуска программы Phuket Sandbox в июле 2021 года и остается им до сих пор. Согласно данным, которые на прошлой озвучила официальный представитель правительства Типанан Сиричана, за январь октябрь остров принял в 2,5 раза больше туристов, чем Паттайя, и заработал в 10 раз больше. Цифры следующие:

Пхукет – 2,4 прибытий из-за рубежа – 127 м лрд бат доходов ;

– 2,4 – 127 м ; Чонбури – 975 тыс. прибытий – 13 млрд бат доходов ;

– 975 – ; Сураттхани – 60 9 тыс. прибытий – 7 м лрд бат доходов .

Максимум дневных прибытий на Пхукет был зафиксирован 16 декабря, когда через паспортный контроль в местном аэропорту прошли 13448 пассажиров международных рейсов. Побить этот рекорд острову пока не удалось, впрочем, в последние недели Пхукет обычно обновлял максимумы по пятницам-субботам, так что все может измениться буквально сегодня.

Первая десятка стран по прибытиям на Пхукет международными рейсами за период с 1 ноября по 23 декабря выглядит следующим образом:

Россия – 130,016 тыс. визитов ;

– 130,016 ; Индия – 53,934 тыс. ;

– 53,934 ; Сингапур – 29,483 тыс. ;

– 29,483 ; Австралия – 25,475 тыс. ;

– 25,475 ; Великобритания – 25,390 тыс. ;

– 25,390 ; Казахстан – 19,515 тыс. ;

– 19,515 ; Германия – 19,473 тыс. ;

– 19,473 ; Малайзия – 18,025 тыс. ;

– 18,025 ; Южная Корея – 13,380 тыс. ;

– 13,380 ; США – 12,467 тыс.

При этом количество рейсов из России продолжает увеличиваться, даже несмотря на возникновение проблем с полетами из восточной части РФ после закрытия воздушного пространства Лаоса. С 18 января в расписании «Аэрофлота» появится рейс Иркутск-Бангкок, а добраться из столицы на Пхукет местным рейсом не составляет труда.