Таиланд продолжит следить за мутациями коронавируса

Минздрав Таиланда продолжит мониторинг мутаций коронавируса и после того, как COVID-19 перестанет считаться «опасной передающейся болезнью» и будет объявлен «болезнью под наблюдением» 1 октября. Никаких изменений в работе по отслеживанию новым штаммов не произойдет, заявил 9 августа Департамент по контролю за заболеваниями (DDC).

Новости Пхукета

10 Августа 2022, 11:53 AM

Покупатели в аптеке Правительственной фармацевтической организации (GPO) в Бангкоке. Фото: Nutthawat Wicheanbut

Как пояснил глава DDC доктор Опат Карнкавинпонг, с 1 октября коронавирус будет отнесен к той же группе заболеваний, что и лихорадка денге, пишет Bangkok Post. Всего классификация Минздрава предусматривает три группы болезней:

Обычные заболевания;

Передающиеся заболевания под наблюдением;

Опасные передающиеся заболевания.

С 1 октября COVID-19 станет 57-м заболеванием в списке тех, которые требуют контроля, в частности, незамедлительного информирования Минздрава в случае выявления. В этом списке находится и известная лихорадка денге, вспышки которой происходят в Таиланде ежегодно, но на жизнь общества не влияют.

«Во всем остальном мире, к примеру, в США и Японии, COVID-19 уже рассматривается среди прочих обычных заболеваний. В Таиланде, хотя темп мутаций выглядит замедлившимся, болезнь будет находиться под тщательным мониторингом, чтобы обеспечить раннее обнаружение любой серьезной мутации, если такая произойдет», – заявил доктор Карнкавинпонг.

Министерство общественного здоровья также рассматривает возможность включения прививки от COVID-19 в стандартную ежегодную вакцинацию от гриппа.

При этом эксперт по респираторным заболеваниям, с которым побеседовала газета Bangkok Post отметил, что перевод коронавируса в категорию болезней под наблюдением, а не объявление его эндемичным, может объясняться тем, что абсолютное число ежедневных заражений в стране по-прежнему остается высоким.

«Министерству следовало бы более четко донести до общества мысль, что реальное число новых случаев заболевания COVID-19 по-прежнему выше 30 тыс. в день, так что ношение масок и избегание массовых собраний людей остаются критически важными мерами по предотвращению распространения болезни», – заявил доктор Нитипат Джиаракун, возглавляющий отделение респираторных болезней и туберкулеза на медицинском факультете Mahidol University при больнице Siriraj Hospital.

«Хотя Министерство настаивает, что количество занятых больничных коек не высокое, на деле государственные больницы все еще получают инструкции продолжать наращивать коечный фонд для пациентов c COVID-19 и с трудом справляются с объемом работы», – заявил доктор Джиаракун.

«Также велико число людей с продолжительным течением COVID-19. Только в этом году у нас было 20 млн случаев заболевания внутри страны, о чем Минздрав редко говорит», – добавил он.