Таиланд продолжит применять фавипиравир против COVID-19

Департамент эпидемиологии (DDC) Министерства общественного здоровья Таиланда заявил о том, что у него нет сомнений в эффективности фавипиравира против новой коронавирусной инфекции. Препарат показывает себя хорошо, доступен для закупки в больших объемах и не слишком дорог, считает ведомство.

Новости Пхукета

21 Марта 2022, 09:00 AM

Глава DDC Опат Карнкавинпон. Фото: Bangkok Post

Глава DDC Опат Карнкавинпонг отметил, что эффективность фавипиравира оценивалась факультетом медицины при больнице Siriraj Hospital «в течение двух лет пандемии COVID-19 в Таиланде». Его эффективность не следует «девальвировать», подчеркнул доктор Карнкавинпонг, пишет Bangkok Post.

Препарат применялся при лечении более 1 млн пациентов и показал эффективность в 79% случаев – люди «выздоравливали от инфекции за четыре дня», заявил DDC. В контрольной группе пациентов, не принимавших препарат, аналогичное восстановление показывали 32,2% пациентов, добавил доктор Карнкавинпонг.

Этой статистикой глава DDC ответил на критику в свой адрес и адрес Минздрава со стороны ряда лиц, включая активиста Срисувана Джанйи, являющегося генеральным секретарем Ассоциации защиты конституции Таиланда. Он, в частности, подал заявление в административный суд против главы Минздрава Анутина Чарнвиракуна и других официальных лиц в связи с использованием фавипиравира в качестве основного препарата для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Известно, что Таиланд планирует осуществлять массовые закупки фавипиравира в течение всего 2022 года. Речь, в частности, идет о 254 млн таблеток в августе-сентябре и 300 млн в октябре-декабре. При этом производителю было предписано не акцентировать внимание на эффективности препарата против штамма «омикрон».

Глава Департамента медицинских услуг Манус Потапорн добавил, что оценка эффективности фавипиравира и выработка рекомендаций по его применению проводились так же, как и в случае других применяемых при COVID-19 препаратов – ремдесивира, молнупиравира и паксловида. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, заявил доктор Потапорн.

При этом он добавил, что молнупиравир и паксловид – «новые лекарства» со стоимостью курса лечения «до 10 тыс. бат». Также доктор Потапорн подчеркнул, что безопасность фавипиравира была подтверждена «во многих странах мира». При этом – без видимой логической связи – представитель Департамента медицинских услуг отметил, что в Таиланде 52% пациента с COVID-19 и наличием симптомов вообще не получают никаких противовирусных препаратов. Медики ограничиваются симптоматических лечением.

Еще 26% пациентов получают фавипиравир, а 24% – лекарство на основе растения под названием андрографис метельчатый (зеленая чиретта, фа талай чон).

Также господин Потапорн подчеркнул, что фавипиравир не имеет серьезных побочных эффектов и подходит для лечения беременных женщин. Впрочем, применять его при лечении беременных пациенток Таиланд еще не начал. Это должно произойти во втором квартале текущего года.

Напомним, что международная дискуссия о применении «Фапиравира» для лечения COVID-19 ведется в профессиональной медицинской среде с самого начала пандемии и единогласного мнения относительно его эффективности нет. При этом, к примеру, в России препарат включен в рекомендации по лечению COVID-19 и включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.





