Таиланд продлит визы туристам из России и других стран, пострадавшим при крушении спидбота на Пхукете

Иммиграционное бюро Пхукета подтвердило, что все иностранные туристы, госпитализированные после крушения спидбота 17 мая, получат продления виз для завершения лечения. Техническими моментами оформления продлений должны заниматься больницы, в которых находятся пациенты. О каких-либо требованиях к пациентам и о возможности продлений виз их детям, родственникам и другим сопровождающим лицам ничего сказано не было.

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В пятницу, 19 мая, сотрудники пхукетского офиса Иммиграционного бюро посетили находящихся в больницах иностранных туристов, получивших травмы в результате происшествия 17 мая. После столкновения спидбота с навигационной вышкой госпитализированы были свыше 30 иностранцев, преимущественно – граждан России и Казахстана. Информация о том, сколько из них остаются в больницах по состоянию 21 мая, отсутствует.

В публикации на Facebook пхукетский офис Иммиграционного бюро сообщил, что распоряжение навестить пострадавших поступило от главы всего ведомства генерал-лейтенанта Пакпхумпхипхата Саджапхана. Координатором по визовым вопросам назначена подполковник Тхананат Срисуван.

«Все больницы были проинформированы, что при наличии пациента с рекомендацией врача о продолжении лечения сверх период, указанного в разрешении на пребывание в Таиланде, и при желании пациента продлить разрешение, больница должна напрямую связаться с Иммиграционным бюро. Обязанности координатора выполняет подполковник Тхананат Срисуван», – сообщило иммиграционное ведомство.

Иммиграционное бюро не сказало, потребуются ли от самого иностранного пациента какое-либо участие в процессе и какие-либо бумаги. Также ведомство не коснулось вопроса о том, на каких условиях могут получить продления члены семьи, дети и сопровождающие лица, находящиеся в Таиланде вместе с продлевающим визу для лечения иностранцем. В законе соответствующая возможность прописана.

Ранее официальные лица Пхукета указывали, что страховое покрытие у туристов составляет 15 тыс. бат по обязательной страховке и 500 тыс. бат от страховой компании, работающей с организатором экскурсии, на заключительном этапе которой катер с 37 людьми врезался в навигационную вышку.