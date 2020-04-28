Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ) приняло решение продлить до конца мая запрет на прием зарубежных авиарейсов. Впрочем, на рейсы для вывоза иностранцев из страны, запрет не распространяется.

Новости Пхукета

28 Апреля 2020, 01:31 PM

Таиланд продлил запрет на прием зарубежных рейсов до конца мая. Фото: Nutthawat Wicheanbut.

Как следует из уведомления СААТ, введенный 3 апреля запрет на воздушное сообщение будет действовать вплоть до конца мая. Соответствующее заявление ведомство сделало в понедельник, 27 апреля.

Как указывает Bangkok Post, запрет не распространяется на военные, медицинские, гуманитарные, грузовые рейсы, экстренные посадки и технические посадки без выхода пассажиров из самолета. Также разрешен прием бортов для вывоза из страны иностранных граждан.

При этом никаких изменений в графике возобновления внутренних авиаперевозок не планируется. Они должны быть возобновлены с 1 мая.