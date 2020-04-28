Таиланд продлил запрет на прием зарубежных рейсов до конца мая

Как следует из уведомления СААТ, введенный 3 апреля запрет на воздушное сообщение будет действовать вплоть до конца мая. Соответствующее заявление ведомство сделало в понедельник, 27 апреля.
Как указывает Bangkok Post, запрет не распространяется на военные, медицинские, гуманитарные, грузовые рейсы, экстренные посадки и технические посадки без выхода пассажиров из самолета. Также разрешен прием бортов для вывоза из страны иностранных граждан.
При этом никаких изменений в графике возобновления внутренних авиаперевозок не планируется. Они должны быть возобновлены с 1 мая.