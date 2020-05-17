Таиланд продлил запрет на прием зарубежных рейсов до конца июня

Как следует из уведомления СААТ, введенный 3 апреля запрет на воздушное сообщение будет действовать вплоть до конца июня. Соответствующее решение ведомство приняло вечером 16 мая.
Запрет не распространяется на военные, медицинские, гуманитарные, грузовые рейсы, экстренные посадки и технические посадки без выхода пассажиров из самолета. Также разрешен прием бортов для вывоза из страны иностранных граждан.
Добавим, что непосредственно пхукетский аэропорт остается закрытым как для международных, так и для внутренних рейсов. Дата открытия аэропорта неизвестна.