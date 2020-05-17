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Таиланд продлил запрет на прием зарубежных рейсов до конца июня

Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ) приняло решение продлить до конца июня запрет на прием зарубежных авиарейсов. Впрочем, на рейсы для вывоза иностранцев из страны, запрет не распространяется.

Новости Пхукета

17 Мая 2020, 12:05 PM
Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Как следует из уведомления СААТ, введенный 3 апреля запрет на воздушное сообщение будет действовать вплоть до конца июня. Соответствующее решение ведомство приняло вечером 16 мая.

Запрет не распространяется на военные, медицинские, гуманитарные, грузовые рейсы, экстренные посадки и технические посадки без выхода пассажиров из самолета. Также разрешен прием бортов для вывоза из страны иностранных граждан.

Добавим, что непосредственно пхукетский аэропорт остается закрытым как для международных, так и для внутренних рейсов. Дата открытия аэропорта неизвестна.

 

 

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