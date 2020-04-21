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Таиланд продлил визовые каникулы для иностранцев до конца июля

Кабинет министров Таиланда одобрил второе автоматическое продление виз находящимся в стране иностранцам.

Новости Пхукета

21 Апреля 2020, 08:39 PM
Визовые каникулы продлены во избежание массового скопления людей в офисах Иммиграционного бюро. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Визовые каникулы продлены во избежание массового скопления людей в офисах Иммиграционного бюро. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Согласно решению кабмина от 21 апреля 2020 года, визовые каникулы продлены вплоть до 31 июля. Соответствующее заявление сделала официальная представительница правительства Нарумон Пинйосинват, пишет Bangkok Post.

Разрешения на пребывание в стране автоматически продлены всем иностранцам, кто находился в Таиланде на законных основаниях до 26 марта. На тех, у кого визы истекли до этого срока, льгота не распространяется.

Как указывает Bangkok Post, визовые каникулы продлены во избежание массового скопления людей в офисах Иммиграционного бюро и риска распространения коронавируса.

 

 

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