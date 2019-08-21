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Таиланд продлил бесплатную выдачу виз по прибытию до 30 апреля

Кабинет министров Таиланда принял решение продлить период бесплатной выдачи виз по прибытию, который должен был истечь 30 октября. Согласно решению кабмина, визы по прибытию будут оформляться бесплатно вплоть до 30 апреля следующего года.

Новости Пхукета

21 Августа 2019, 09:33 AM
Фото: Bangkok Post

Фото: Bangkok Post

Предложение Министра туризма о вводе безвизового режима для туристов из Китая и Индии было отклонено.

«Кабинет министров не поддержал идею отмены виз, но принял решение продлить бесплатное оформление виз по прибытию. В основе принятого решения лежат соображения безопасности», – заявил после заседания кабмина вице-премьер Правит Вонгсувон.

По мнению господина Вонгсувона, полный отказ от виз может привести к злоупотреблениям со стороны индийских и китайских граждан.

Отметим, что в настоящий момент право на визу по прибытию имеют туристы из 18 стран и территорий: Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Папуа – Новая Гвинея, Румыния, Саудовская Аравия, Тайвань, Узбекистан, Вануату.

Туристы из ряда других стран, ранее также фигурировавших в этом списке, получили в этом году право на 30-дневный безвиз. В частности, визы для поездок в Таиланд с туристическими целями на срок до 30 дней больше не требуются гражданам Украины, Латвии и Литвы.

 

 

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