Таиланд продлил бесплатную выдачу виз по прибытию до 30 апреля

Предложение Министра туризма о вводе безвизового режима для туристов из Китая и Индии было отклонено.
«Кабинет министров не поддержал идею отмены виз, но принял решение продлить бесплатное оформление виз по прибытию. В основе принятого решения лежат соображения безопасности», – заявил после заседания кабмина вице-премьер Правит Вонгсувон.
По мнению господина Вонгсувона, полный отказ от виз может привести к злоупотреблениям со стороны индийских и китайских граждан.
Отметим, что в настоящий момент право на визу по прибытию имеют туристы из 18 стран и территорий: Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Папуа – Новая Гвинея, Румыния, Саудовская Аравия, Тайвань, Узбекистан, Вануату.
Туристы из ряда других стран, ранее также фигурировавших в этом списке, получили в этом году право на 30-дневный безвиз. В частности, визы для поездок в Таиланд с туристическими целями на срок до 30 дней больше не требуются гражданам Украины, Латвии и Литвы.