Таиланд продлевает срок бесплатного оформления виз по прибытию

Власти Таиланда намерены продлить срок бесплатного оформления виз по прибытию, истекающий в конце этой недели.

Новости Пхукета

9 Января 2019, 10:40 AM

Фото: Suvarnabhumi Аirport

С заявлением о том, что Кабмин согласился продлить льготный период для туристов, посещающих Таиланд по визам по прибытию, заявил министр туризма и спорта страны Вирасак Коусурат, пишет Bangkok Post.

В публикации Bangkok Post не указывается, на какой конкретно срок планируется продлить бесплатное оформление виз, но в статье отмечается, что инициатива призвана подстегнуть турпоток в страну в китайский Новый год и в Сонкгран. Таким образом можно предположить, что визы по прибытию будут оформляться бесплатно вплоть до второй половины апреля.

Напомним, право на визу по прибытию имеют обладатели паспортов следующих стран и территорий: Андорра, Бутан, Болгария, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Папуа – Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Тайвань, Украина, Узбекистан. Россияне могут въезжать в Таиланд без визы по двустороннему соглашению между РФ и Таиландом.