Таиланд принял в январе 229,5 тыс. россиян

Министерство туризма и спорта Таиланда (MOTS) опубликовало статистику по числу иностранцев, посетивших страну в январе 2019 года.

Новости Пхукета

26 Февраля 2019, 05:38 PM

Фото: Miguel Discart / Flickr

За первый месяц этого года Таиланд принял в общей сложности 3,7 млн иностранцев, что на 4,9% выше показателя января прошлого года и на 2,6% меньше показателя декабря. Суммарная выручка составила 195,8 млрд бат (рост на 2,4% год к году, спад на 4% месяц к месяцу).

Лидером по числу прибытий остался Китай, обеспечивший 1 млн прибытий, при этом рост по сравнению с первым месяцем прошлого года составил 9,3%, а по сравнению с декабрем – 19,2%.

Таким образом министерство зафиксировало второй подряд месяц роста турпотока из КНР после продолжительного спада, вызванного гибелью 47 китайских граждан в результате кораблекрушения у берегов Пхукета в июле. Итог января в финансовом выражении – 56 млрд бат (рост на 4,7% год к году).

Россия в январе 2019 года сохранила за собой статус ключевого рынка для тайского турбизнеса за пределами азиатского региона. Всего за январь Таиланд принял 229,5 тыс. россиян, что на 1,2% выше показателя января 2018 года и на 11,9% выше декабрьских результатов. Финансовый результат – 17,3 млрд бат (рост на 1,7% год к году).

Примечательно, что основные европейские направления в январе этого года продемонстрировали спад числа прибытий. Так Германия показала уменьшение числа прибытий на 3,5%, Франция – на 2,5%, Финляндия и Швеция – на 14,6% и 10,7% соответственно. Вырос турпоток из Великобритании (на 3,4%) и Норвегии (на 3%). Общий итог Европы – 886,3 тыс. прибытий (спад на 1,7%).

Примечательно, что в этом году Минтуризма впервые опубликовало отдельную статистику по Украине, Белоруссии, прибалтийским странам и ряду других государств постсоветского пространства.

Так за январь 2019 года Таиланд принял 15,5 тыс. украинских граждан, что на 20,4% выше показателя за аналогичный месяц предыдущего года.

Три страны Прибалтики в общей сложности обеспечили 8,9 тыс. визитов (Литва показала рост на 15,5%, а Латвия и Эстония – спад на 9,7% и 8,6% соответственно).

На долю Белоруссии в январе пришлось 2,4 тыс. зарубежных прибытий в Таиланд (рост на 10,7%), на долю Казахстана – 13,8 тыс. (рост на 5,6%).

Стабильным остается интерес к Таиланду у туристов из США. За первый месяц 2019 года Королевство приняло 116,9 тыс. американских граждан, что на 6,5% выше показателя за аналогичный месяц 2018 года. Однако позитивной динамикой не может похвастаться Австралия, на долю которой в январе пришлось 70,8 тыс. прибытий (спад на 1,5% год к году). Впрочем, турпоток из Австралии в Таиланд медленно снижается на протяжении уже многих месяцев.

Зато стабильный рост демонстрирует Индия, на которую Туристическое управление Таиланда и Минтуризма в последнее время возлагают особые надежды. За январь Королевство приняло 163,8 тыс. индийских граждан, что на 24,5% выше прошлогоднего показателя. Примечательно, что в декабре индийский сегмент также показал рост свыше 20%.