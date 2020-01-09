Таиланд принял свыше 39 млн иностранцев в 2019 году

Несмотря на укрепление курса тайского бата и ряд других негативных факторов, Таиланду удалось в этом году взять планку в 39 млн принятых гостей из-за рубежа

Новости Пхукета

12 Января 2020, 09:00 AM

Турпоток в Таиланд продолжает расти, но отельеры признают, что существующего роста мало. Фонд отельных номеров на популярных курортах увеличивается еще быстрее, что в результате приводит к снижению заполняемости гостиниц. Фото: Airports of Thailand

Непосредственно 39-миллионной посетительницей Королевства оказалась гражданка России. Туристка Анна Павловская прошла иммиграционный контроль в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi в пятняицу, 27 декабря. Сразу за стойкой ее приветствовали и поздравили министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн и другие официальные лица. Также россиянке были вручены ваучеры на еще одни каникулы в Таиланде.

Официальные итоги 12 месяцев пока не подведены, однако господин Ратчакитпракарн ожидает, что суммарный турпоток по итогам всего 2019 года составит около 39,6-39,8 млн человек. По словам министра, в заключительные дни (после 27 декабря) года страна должна была ежегодно принимать по 140 тыс. человек.

Впрочем, о том, что у Таиланда есть все шансы улучиться прошлогодние показатели, можно было с уверенностью говорить и раньше. В частности, согласно официальной статистике Министерства туризма и спорта, в ноябре 2019 года число зарубежных прибытий в страну составило 3,36 млн человек, а всего за 11 месяцев – 35,87 млн. Таким образом даже если бы декабрь выдался относительно слабым, прошлогодний результат в 38,18 млн человек был бы перекрыт.

Основным поставщиков туристов в ноябре остался Китай, обеспечивший 798,91 тыс. визитов против 675,14 годом ранее (рост на 18,33% год к году). Всего же за 11 месяцев Таиланд принял 10,14 млн граждан КНР, что на 4,61% выше аналогичного показателя предыдущего года. Общую выручку от китайского турпотока Министерство туризма оценило в 504,15 млрд бат (рост на 5,77%).

Существенно в ноябре подросли прибытия из России, составившие 183,5 тыс. человек против 166,25 тыс. в предыдущем году (рост на 10% год к году). За 11 месяцев российский турпоток составил 1,26 млн человек, снизившись на 0,54% против прошлогоднего уровня, при это туристическая выручка за январь-ноябрь сократилась на 2,1% и составила 87,56 млрд бат. Таким образом Россия остается для Таиланда самым крупным поставщиком туристов за пределами азиатского региона.

Существенный вклад в рост числа зарубежных прибытий внесла Индия, обеспечившая 173,34 тыс. визитов в ноябре (рост на 22,6%) и 1,81 млн за 11 месяцев (рост на 26,31%). Оценка выручки индийского сегмента за январь-ноябрь – 77,66 млрд бат (рост на 30,06%).

Из европейских рынков по итогам января-ноября планку в 1 млн прибытий пока ни одна страна не взяла. Ближе всего к этой отметки приблизилась Великобритания с показателем в 884,88 тыс прибытий (рост на 0,91% год к году). Следом расположилась Германия с показателем в 758,24 тыс. прибытий (спад на 3,52%). Суммарная выручка британского направления за 11 месяцев составила 66,89 млрд бат, немецкого – 46,7 млрд бат. Также в минусе по итогам 11 месяцев (как по прибытиям, так и по выручке) находятся Скандинавские страны.

Не переломился тренд и на австралийском направлении. Число прибытий за 11 месяцев снизилось на 3,9% и составило 699,88 тыс. визитов, выручка упала на 5,77% и составила 51,48 млрд бат. Зато в плюсе держатся США. Рост турпотока по итогам января-ноября – на 4,45% (1,04 тыс визитов), рост выручки – на 4,24% (73,85 млрд бат).

Согласно прогнозам Туристического управления Таиланда, общая туристическая выручка по итогам 2019 года должна составить 1,96 трлн бат (рост на 4% год к году). Целевой показатель на 2020 год – 40,8 млн прибытий и 2,02 трлн бат выручки (рост на 3%).

Отметим, что при подсчете числа зарубежных прибытий в страну Минтуризма полагается на статистику Иммиграционного бюро, которое фиксирует все пересечения границы, а не только визиты с туристическими целями. Методологию подсчета выручки официальные лица не раскрывают. При этом в отраслевых ассоциациях отмечают, что хотя турпоток и растет, заполняемость отелей на популярных курортах падает, поскольку предложение увеличивается быстрее спроса.