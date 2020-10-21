Таиланд принял первых туристов со спецвизами

Во вторник, 20 октября, в Таиланд прибыли первые туристы из Китая со специальными туристическими визами (STV), позволяющими находиться в Королевстве до 270 дней. Впрочем, состояла первая группа всего из 41 туриста.

Новости Пхукета

21 Октября 2020, 10:49 AM

Ближайшие две недели туристы из Шанхая проведут в карантинных отелях. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на главу Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасака Супасорна, первая группа туристов прибыла в страну рейсом авиакомпании Spring Airlines. Вылетевший из Шанхая самолет совершил посадку в столичном аэропорту Suvarnabhumi в 17:10. Проходить обязательный 14-дневный карантин туристы также будут в столице, но затем смогут поехать к морю.

«Большинство из них планируют побывать на пляжах и уже забронировали отельные номера», – заявил господин Супасорн.

Кроме карантина и сдачи тестов на коронавирус, туристы были обязаны установить на свои смартфоны специальное «трекинговое приложение». Впрочем, Bangkok Post не указывает, о какой именно программе идет речь.

В октябре в Таиланд должны прибыть еще две группы китайских туристов. Господин Супасорн рассказал, что в понедельник, 26 октября, в Бангкок должен прилететь рейс из Гуанчжоу со 147 отдыхающими на борту. Также авиакомпания Thai Airways International (THAI) сообщила о рейсе со 120 туристами, которые должны прибыть из Шанхая 28 октября.

По оценкам господина Супасорна, средний размер трат туристов за все время пребывания в Таиланде составит около 800 тыс. бат на человека.

Информация о том, когда будет осуществлен первый рейс на Пхукет, до сих пор отсутствует. Согласно последнему заявлению официальных лиц, это произойдет не раньше, чем закончится Вегетарианский фестиваль, последним днем которого является 25 октября.