Таиланд принял 2,6 млн иностранцев в сентябре

Всего за девять месяцев 2017 года страна приняла 26,1 млн иностранцев.

4 Ноября 2017 11:00:00

Фото: TTR Weekly

Турпоток в Таиланд в сентябре составил чуть менее 2,6 млн человек, что ниже показателя большинства других месяцев, но лучше сентября прошлого года, благодаря путешественникам из других стран Азии. Соответствующие данные опубликовало Министерство туризма и спорта.

Всего за девять месяцев 2017 года страна приняла 26,1 млн иностранцев, что на 5,4% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. При этом турпотока на дотягивал до 3 млн человек только в четыре месяца из девяти. По данным Минтуризма, соответствующую планку не удалось взять только в апреле, мае, июне и сентябре. В ведомстве полагают, что стране удастся достичь заявленной цели в 35 млн туристов за год.

Больше всего отдыхающих приехало в Таиланд в сентябре из Китая – 761 тыс, человека (+15,49% год к году). Следом по количеству посетивших страну иностранцев расположились Малайзия (236 тыс., -21,49%), Южная Корея (134 тыс., +24.63%), Япония (133 тыс., +4.14%), Лаос (125 тыс., +0.46%), Индия (116 тыс., +18.14%), Сингапур (84 тыс., +5.10%), Камбоджа (81 тыс., +31.63%), Австралия (73 тыс., +4.10%) и Гонконг (70 тыс., +17.18%). В общей сложности первая десятка обеспечили 71% сентябрьского турпотока (1,8 млн человек).

Демография турпотока в сентябре свидетельствует о продолжающемся увеличения веса азиатских стран в тайском туризме. Рост сегмента Восточная Азия составил 4,7%, тогда как Южная Азия выросла на 1%, а Европа и Ближний восток просели соответственно на 0,1% и 0,3%. При этом если Восточная Азия принесла тайскому бюджету 84,25 млрд бат, то на втором месте расположилась Европа (22,52 млрд).