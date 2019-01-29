Таиланд принял 1,47 млн россиян в 2018 году

Министерство туризма и спорта Таиланда (MOTS) опубликовало итоговую статистику по прибытиям из-за рубежа в 2018 году.

29 Января 2019, 02:12 PM

Фото: Таньялак Сакут

Согласно данным Минтуризма (в основе лежит статистика Иммиграционного бюро) за 12 месяцев 2018 года Таиланд принял 38,28 иностранных гостей, что соответствует росту на 7,54%. Выручка туристической отрасли увеличилась на 9,63% и составила 2 трлн бат.

Крупнейшим туристическим рынком для Таиланда остался материковый Китай, обеспечивший 10,54 млн прибытий (рост на 7,44%) и 580,7 млрд бат выручки (рост на 11,52%). При этом в декабре остановился продолжавшийся с июля спад турпотока из Китая. По числу прибытий декабрь 2018 года оказался на 2,81% лучше декабря 2017 года.

Россия сохранила статус самого массового рынка за пределами азиатского региона – 1,47 млн прибытий (рост на 9,4%) и 115,71 млрд бат выручки (рост на 12,72%). При этом целевого показателя Туристического управления Таиланда (ТАТ) российский сегмент достичь не смог. В августе глава московского офиса ТАТ называла в качестве таргета 1,5 млн, а посол России в Таиланде Кирилл Барский не исключал и 1,6-1,7 млн.

Среди азиатских рынков хорошую динамику продемонстрировали Гонконг (1,02 млн туристов, рост на 23,7%), Тайвань (687,7 млн туристов, рост на 20%) и Индия (1,6 млн туристов, рост на 12,83%).

В Европе лидерские позиции сохранили Великобритания (987,46 млн человек, спад на, 0,73%) и Германия (889,78 млн человек, рост на 4,66%). Традиционно высоки были показатели турпотока из США (1,12 млн человек, рост на 6,33%) и Австралии (801,64 млн человек, спад на 1,91%).

Минтуризма прогнозирует, что рост турпотока в этом году продолжится и по итогам 12 месяцев Таиланд примет 41,1 млн иностранцев, а выручка туристической отрасли составит 2,21 трлн.

Напомним, что Министерство туризма Таиланда публикует не чистую статистику по турпотоку, а общее число пересечения тайской границы гражданами тех или иных стран. В своих отчетах ведомство классифицирует все визиты как туризм.