Таиланд приглашает экспатов отдохнуть со скидками

Туристическое управление Таиланда (ТАТ), отели и авиакомпании объявили о запуске акции Expat Travel Bonus, по которой живущие в стране иностранцы могут путешествовать по Королевству со скидками.

Новости Пхукета

18 Ноября 2020, 02:44 PM

рекламный постер кампании. Фото: ТАТ

Как пишет Bangkok Post, в рамках кампании экспаты могут получить скидки в размере 1 тыс. бат за ночь проживания в одном из свыше 300 участвующих в программе отелей, входящих в Ассоциацию отелей Таиланда (ТНА). Также в кампании принимают участие Bangkok Airways, AirAsia и Nok Air.

Для получения скидки в отеле необходимо связаться с ним напрямую и подтвердить свой статус фотографией паспорта. Предложение действительно на проживание в срок до 31 декабря этого года.

В свою очередь авиакомпании предлагают как скидки непосредственно на билеты (до 50%), так и скидки на пакетные предложения «перелет плюс проживание» (до 900 бат).

«На фоне ограниченного числа прибытий из-за рубежа тайские отели нуждаются в любой доступной поддержке, так что сейчас лучший момент для экспатов помочь бизнесу и одновременно насладиться отдыхом со большими скидками», – заявил президент ТНА Мариса Сукосон Нунбхакди.

«Я рада, что ассоциация может быть частью этой кампании», - добавила она.

По словам заместителя главы ТАТ по международному маркетингу в Азии и южном Тихоокеанском регионе Чаттана Кунджары На-Аюдхайи, «экспатский рынок обладает большим потенциалом.

«Мы надеемся, что эта кампания подстегнет большее число экспатов к тому, чтобы изучать Таиланд и демонстрировать поддержку нашей индустрии гостеприимства», – заявил он.

Список участвующих в кампании отелей и перевозчиков доступен по следующей ссылке: https://bit.ly/38yfGoX.

Количество доступных скидочных предложений ограничено.