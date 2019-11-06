Таиланд презентовал альтернативные туристические направления в Лондоне

Представители туристической отрасли Таиланда приняли участие в ежегодной отраслевой выставке WTM London, открывшейся в британской столице 4 ноября и завершающейся сегодня. В состав тайской делегации также вошли Принцесса Убонратана, министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн и глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн.

Новости Пхукета

6 Ноября 2019, 10:33 AM

В состав тайской делегации также вошли Принцесса Убонратана, министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн и глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн.

Как пишет Bangkok Post, презентовать тайскую индустрию гостеприимства в Лондон отправились представители 31 отеля, пяти туроператоров, пяти операторов сопутствующего бизнеса и одного спа-центра. При этом для 27 бизнесов нынешняя поездка стала первым опытом участия в WTM London.

Как пояснил глава ТАТ Ютхасак Супасорн, презентационная концепция была сформулирована как «Откройся новым граням Таиланда», а акцент в работе стенда был сделан на продвижении альтернативных туристических направлений и слабо известных за рубежом тайских провинций.

Материальным символом страны стал в этот раз лотос. Гостей тайского стенда на WTM London угощали чаем из лепестков лотоса и закуской мианг кхам в тех же лепестках. Также на стенде демонстрировались возможности использования листьев лотоса в качестве экологически безопасной альтернативы пластику.

Выступая перед журналистами, Принцесса Убонратана подчеркнула необходимость развития туризма в альтернативных провинциях для более равномерного распределения доходов среди граждан. Также Принцесса призвала ставить во главу угла безопасность отдыхающих.

«Таиланд хорошо известен своими пляжными курортами, но мы должны также привлекать внимание и к туризму по местным сообществам в провинциях второго эшелона, предлагая разнообразные новые туристические продукты для привлечения посетителей», – отметила Принцесса Убонратана.

«Также принципиально важно, чтобы каждая из этих провинций второго эшелона располагала необходимой инфраструктурой, транспортом и местами размещения туристов, чтобы отдых гостей был приятным и безопасным», – добавила она.

Также Принцесса Убонратана призвала жителей и гостей Таиланда заботиться о природе и, в частности, использовать меньше одноразовых пластиковых вещей и правильно утилизировать пластиковые отходы, чтобы они не оказывались мусором в океане.

Необходимость экологически ответственного подхода к бизнесу в туристическом сегменте подчеркнул и министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн. Также он подтвердил, что его ведомство продолжит развивать туризм по местных общинам и сообществам, чтобы сельские регионы страны также могли получать свою долю выручки от принимаемых Королевством десятков миллионов туристов. Озвученный министром общий прогноз по зарубежному турпотоку в этом году – около 40 млн человек.

Что касается непосредственно Великобритании, где проходила ноябрьская выставка WTM, то за первые девять месяцев этого года Таиланд принял 719,6 тыс. британских граждан (показатель аналогичен цифрам за аналогичный период 2018 года). Выручка соответствующего сегмента турбизнеса составила 55,7 млрд бат (рост на 2,2%). Прогнозируемый турпоток из Великобритании за все 12 месяцев года – 950 тыс. туристов (также без значительного роста к прошлому году), ожидаемая выручка – 73,6 млрд бат (рост на 1,6%). Среди основных целевых групп называются молодые путешественники, энтузиасты эко-туризма, молодожены и пассажиры круизных лайнеров.