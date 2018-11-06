Таиланд предпримет новую попытку легализации однополых браков

Тайский Департамент защиты прав и свобод (RLPD) планирует провести новые общественные слушания по вопросу о легализации однополых браков в стране.

Новости Пхукета

6 Ноября 2018, 09:54 AM

Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, слушания пройдут 12-16 ноября в Бангкоке, а также в провинциях Чианг-Май, Сонгкхла и Аюттхая. Кроме того, RLPD ждет от граждан отзывов на своем сайте.

Как рассказал заместитель главы RLPD Кердчок Касемвонгджит, предметом общественных слушаний будет новый законопроект о гражданских партнерствах, который должен быть подготовлен и передан в кабинет министров до конца этого месяца. Над проектом работают Министерство юстиции и «общественный сектор».

Как пояснил господин Касемвонгджит, законопроект регулирует вопросы совместного имущества однополых партнеров, вопросы наследования имущества и другие аспекты подобного рода.

По словам экспертов, если законопроект будет принят, то состоящие в гражданском партнерстве лица будут иметь «90% прав, имеющихся у женатых пар».

Отметим, что возможность легализации однополых браков в Таиланде обсуждается как минимум с 2011 года. Однако ни одна из предыдущих попыток принять закон о гражданских партнерствах успехом не увенчалась.