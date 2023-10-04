Таиланд предоставил россиянам возможность продления безвизового штампа еще на 30 дней

Вместо 45-дневного безвизового режима, на возвращение которого надеялись россияне, Таиланд предоставил гражданам России другую льготу на этот высокий сезон. Теперь обладатели паспортов РФ, въехавшие в Королевство по 30-дневному туристическому штампу, могут получить вторые 30 дней через продление в офисе Иммиграционного бюро. Об отмене безлимитных виза-ранов новостей пока нет.

Новости Пхукета

4 Октября 2023, 03:29 PM

Сотрудники Иммиграционного бюро в аэропорту Пхукета. Фото: TAC Phuket

Новая льгота позволяет туристам из России находиться в стране в течение 60 дней, но не бесплатно, а за 1900 бат. Столько стоит продление в Иммиграционном бюро. Раньше продлиться можно было только на семь дней.

О льготе сообщило 4 октября генконсульство России на Пхукете, ссылающееся на приказ Иммиграционного бюро номер 242/2566 от 27 сентября. Копию самого приказа дипмиссия не опубликовала.

Генконсульство отметило, что новые правила вступили в силу с 30 сентября. Информации о том, на какой срок введена льгота, в публикации нет.

«С указанной даты граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней (ранее продление было возможно только на 7 дней)», – написало генконсульство в Facebook.

На страницах пхукетского офиса Иммиграционного бюро информация отсутствует. Также нет никаких заявлений и на страницах Иммиграционного бюро всего Таиланда.

Возможность продления на 30 дней, а не на семь, уже многие годы существует для граждан других стран, которым Таиланд предоставил возможность безвизового въезда с туристическими целями. Неофициально считается, что семидневное продление предназначено для экстренных целей, а 30-дневное предлагается именно как возможность продлить отдых в Таиланде.

Ранее в социальных сетях появлялась информация, что с октября будет пересмотрено допустимое количество виза-ранов. В частности, об этом говорил администратор телеграм-канала Phuket immigration volunteer. Сообщение генконсульства о 30-дневных продлениях стало для него сюрпризом, об изменении числа виза-ранов он ничего не сообщил.