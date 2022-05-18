Таиланд предложил АСЕАН ввести единый региональный сертификат вакцинации

Вице-премьер Таиланда и глава Минздрава Анутин Чарнвиракун предложил странам АСЕАН ввести единый сертификат вакцинации для стимулирования заграничных поездок на региональном уровне. Соответствующую идею он озвучил на отраслевом саммите Changi Aviation Summit 2022 в Сингапуре 17 мая. Вместе с господином Чарнвиракуном участие в мероприятии принимал министр транспорта Саксаям Чидчоб.

Новости Пхукета

18 Мая 2022, 05:04 PM

Пассажиры получают багаж в аэропорту Suvarnabhumi в Бангкоке. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, министр здравоохранения Таиланда выступил на панельной дискуссии, озаглавленной «Более чистое и зеленое небо впереди». Хотя тема была заявлена как экологическая, господин Чарнвиракун коснулся в рамках своей речи коронавирусной инфекции и предложил упомянутый единый сертификат вакцинации против COVID-19, который признавали бы все страны АСЕАН. Тайский чиновник отметил, что если документ будет принят «достаточно широко», то это поддержит усилия по возрождению авиационного сектора.

Говоря непосредственно по теме панельной дискуссии, господин Чарнвиракун отметил, что Таиланд продолжит оказывать поддержку практикам, соответствующим Схеме компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации (Сorsia), принятой в рамках экологической программы Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Парижских соглашений.

В беседе с журналистами министр транспорта Чидчоб отметил, что участники саммита уделили большое внимание выводу авиационного сектора из кризиса и восстановлению отрасли после пандемии коронавируса, равно как и ее дальнейшему устойчивому развитию в соответствии с политикой и стандартами ICAO.

При этом Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) считает, что страны Азиатского-тихоокеанского региона сейчас отстают в плане восстановления авиаперевозок и призывает соответствующие государства ускорить смягчение введенных из-за пандемии ограничений.

«Азиатско-тихоокеанский регион выступает в догоняющей роли в перезапуске сферы путешествий после COVID-19, но процесс постепенно набирает скорость, и правительства снимают ограничения в большом количестве. Спрос на путешествия со стороны людей очевиден. Как только ограничительные меры будут ослаблены, последует незамедлительная позитивная реакция путешественников», – заявил в своем обращении к участникам саммита в Сингапуре директор IATA Вилли Уолш.

В марте спрос на авиаперевозки вырос до уровня в 17% процентов от допандемийных показателей, тогда как в течение большей части двух предыдущих лет не превышал 10%.

«Это намного слабее глобального тренда, в рамках которого рынки восстановились до 60% от докризисных уровней. Причина отставания – государственные ограничения. Чем скорее они будут сняты, тем быстрее мы увидим восстановление путешествий на региональном уровне и туристического сектора, а также все экономические выгоды, которые они несут», – заявил господин Уолш.

Директор IATA призвал правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона признать, что строгие меры эпидемиологического контроля более не требуются.