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Таиланд повысил прогноз по турпотоку из Индии

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) повысило прогноз по прибытиям из Индии, после того как в Дели приняли решение об отмене обязательного тестирования для иностранцев и собственных граждан, въезжающих в страну из ряда государств, включая Таиланд. Считается, что именно трудности с возвращением после ввода ПЦР с 1 января удерживают индийских туристов от поездок на тайские курорты. На Пхукете говорят, что особо пострадал сегмент MICE.

Новости Пхукета

13 Февраля 2023, 08:00 AM
Туристы на Soi Romanee в Пхукет-Тауне. Фото: Achadthaya Chuenniran / Bangkok Post

Туристы на Soi Romanee в Пхукет-Тауне. Фото: Achadthaya Chuenniran / Bangkok Post

Прибытия в аэропорт Пхукета с 1 ноября по 7 февраля. Фото: Phuket Info Center

Прибытия в аэропорт Пхукета с 1 ноября по 7 февраля. Фото: Phuket Info Center

Согласно новому прогнозу ТАТ, прибытия из Индии за весь 2023 год должны составить 2 млн человек, то есть вернуться на уровень докризисного 2019 года. Предыдущий прогноз был значительно ниже – 1,4 млн визитов, пишет Bangkok Post. Причиной скепсиса стали именно обязательные ПЦР-тесты на COVID-19, которые были возвращены индийскими властями с 1 января для всех въезжающих из Китая, Таиланда, Сингапура, Гонконга, Южной Кореи и Японии.

Индийские власти опасались завоза коронавируса после открытия китайских границ, однако ситуация в КНР больше не вызывает у Дели прежних опасений, поскольку число заражений в стране начало сокращаться. Дата отмены тестов – 13 февраля.

По состоянию на 7 февраля Таиланд принял уже 2,58 млн иностранцев, на долю индийских граждан пришлось 122 тыс. поездок. более свежих цифр в публикации Bangkok Post не приводится. Аэропорт Пхукета зафиксировал за тот же период 29,9 тыс. прибытий пассажиров международных рейсов паспортами Индии. При этом нет никакой статистики о числе туристов из Индии, прилетевших на Пхукет с прохождением паспортного контроля в Бангкоке.

Руководство ТАТ надеется, что индийский турпоток поможет компенсировать неторопливое восстановление китайского рынка. Туристы из КНР с начала года совершили 119,8 тыс. визитов в Королевство, а непосредственно прямыми рейса на Пхукет с прохождением паспортного контроля на острове – 17,9 тыс.

Глава ТАТ Ютхасак Супасорн связал такие темпы с недостаточностью прямых авиарейсов. При этом после того, как с 6 февраля Пекин разрешил выезд за рубеж организованных туристических групп, турпоток из Китая значительно увеличился и превысил индийский.

Новость об отмене обязательных ПЦР тестов для возвращающихся из Таиланда индийских туристов позитивно встретил и президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Тханет Тантипириякит. Он заявил, что это случилось даже раньше, чем ожидала отрасль.

По его словам, обязательные тесты особо сильно ударили по визитам больших организованных групп индийских туристов, в частности, по сектору MICE (конференции, отраслевые и корпоративные мероприятия и так далее). Организаторы решили отказаться от их проведения в Таиланде, чтобы не брать на себя дополнительные расходы на ПЦР для участников. По его словам, с 1 января турпоток из Индии сократился на 30-40%.

При этом если брать весь высокий сезон, то индийский рынок по-прежнему является вторым по объему для Пхукета. За период с 1 ноября 2022 года по 7 февраля нынешнего остров принял 93,4 тыс. индийских авиапассажиров. Прибытия из России за аналогичный период составили 291,2 тыс., однако все остальные лидеры, такие как Великобритания, Австралия и Казахстан, уступают Индии почти в два раза.

Господин Тантипириякит полагает, что в связи с постепенным завершением пикового сезона прибытия из России сейчас начнут сокращаться, так что Пхукет сможет справиться с растущим спросом со стороны Индии и Китая.

 

 

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