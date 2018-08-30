Таиланд потерял одну позицию в списке самых посещаемых стран по версии ООН

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) опубликовала ежегодный рейтинг самых посещаемых стран мира. За год Таиланд потерял в нем одну позицию и оказался на десятом месте.

30 Августа 2018 10:28:53

Фото: UNWTO

Согласно официальной статистике Министерства туризма и спорта Таиланда, в 2017 году Королевство приняло 35,4 млн иностранцев, показав рост на 8,8% год к году. Этого, впрочем, не хватило, чтобы удержаться на девятой строчке рейтинга самых посещаемых стран UNWTO.

В рейтинге 2016 года Таиланд находился на девятом месте, а десятое занимала Турция. Однако по итогам 12 месяцев Турция продемонстрировала рост турпотока на внушительные 24,1%, прорвавшись сразу на восьмую позицию с показателем в 37,6 млн визитов.

Тройка самых посещаемых стран мира в этом году выглядит следующим образом – Франция (86,9 млн), Испания (81,8 млн), США (75,9 млн). Эти же страны лидируют и по объемам сгенерированной турпотоком выручки, правда, уже в другом порядке: США (210 млрд долл.), Испания (68 млрд долл.), Франция (60,7 млрд долл.). Таиланд, в пересчете в американскую валюту заработал за год около 57 млрд долл.

Также в первую десятку самых посещаемых стран вошли Китай, Италия, Мексика, Великобритания, Германия.

Напомним, в этом году Таиланд рассчитывает принять 38 млрд иностранцев, почти треть из которых должны составить китайцы. При этом рост турпотока из КНР замедлился после июльского кораблекрушения у берегов Пхукета, и сейчас тайские власти работают над тем, чтобы убедить китайцев в безопасности поездок в страну.