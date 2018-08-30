The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Таиланд потерял одну позицию в списке самых посещаемых стран по версии ООН

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) опубликовала ежегодный рейтинг самых посещаемых стран мира. За год Таиланд потерял в нем одну позицию и оказался на десятом месте.

Новости Пхукета

30 Августа 2018 10:28:53

Фото: UNWTO
Фото: UNWTO

Согласно официальной статистике Министерства туризма и спорта Таиланда, в 2017 году Королевство приняло 35,4 млн иностранцев, показав рост на 8,8% год к году. Этого, впрочем, не хватило, чтобы удержаться на девятой строчке рейтинга самых посещаемых стран UNWTO.

В рейтинге 2016 года Таиланд находился на девятом месте, а десятое занимала Турция. Однако по итогам 12 месяцев Турция продемонстрировала рост турпотока на внушительные 24,1%, прорвавшись сразу на восьмую позицию с показателем в 37,6 млн визитов.

Тройка самых посещаемых стран мира в этом году выглядит следующим образом – Франция (86,9 млн), Испания (81,8 млн), США (75,9 млн). Эти же страны лидируют и по объемам сгенерированной турпотоком выручки, правда, уже в другом порядке: США (210 млрд долл.), Испания (68 млрд долл.), Франция (60,7 млрд долл.). Таиланд, в пересчете в американскую валюту заработал за год около 57 млрд долл.

Также в первую десятку самых посещаемых стран вошли Китай, Италия, Мексика, Великобритания, Германия.

Напомним, в этом году Таиланд рассчитывает принять 38 млрд иностранцев, почти треть из которых должны составить китайцы. При этом рост турпотока из КНР замедлился после июльского кораблекрушения у берегов Пхукета, и сейчас тайские власти работают над тем, чтобы убедить китайцев в безопасности поездок в страну.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.