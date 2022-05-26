Таиланд поставил цель снизить смертность в ДТП на две трети за пять лет

Правительство Таиланда объявило о новой цели в сфере дорожной безопасности – снизить число смертей на дорогах на две трети за пять лет. Впрочем, власти отмечают и главную трудность на этом пути – нежелание общества «сотрудничать», то есть соблюдать ПДД и быть ответственными водителями.

Новости Пхукета

27 Мая 2022, 11:00 AM

Премьер-министр Прают Чан-Оча на академическом семинаре «Новое десятилетие, новая норма, безопасное вождение – это приоритет». Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post

О планах добиться радикального снижения смертности на дорогах заявил премьер-министр Прают Чан-Оча на академическом семинаре «Новое десятилетие, новая норма, безопасное вождение – это приоритет». В ходе мероприятия, в частности, были вручены 39 наград различным организациям и отдельным лицам за особую роль в повышении безопасности на дорогах, пишет Bangkok Post. Также, как подчеркнул премьер-министр Чан-Оча, на семинаре прошел плодотворный обмен мнения по вопросу о том, как именно можно сократить число аварий.

Дорожная безопасности входит в число приоритетов в 20-летней национальной стратегии развития Таиланда. Цель в этой сфере – выйти к 2027 году на показатель в 12 смертей на 100 тыс. населения, а 2050 году достичь целей международной программы Vision Zero, разработанной в Швеции в конце прошлого века. В основе программы лежит нетерпимость к смертям и травмам в ДТП, а также к отношению к авариям как к неизбежному злу автомобилизации. Vision Zero предполагает возможность выхода на нулевую смертность за счет изменения отношения людей к вождению и подхода к проектированию самих дорог. Соответствующая работа в Швеции позволила снизить число смертей в ДТП с 591 в 2000 году до 204 в 2020 году, то есть почти в три раза.

Пока что Таиланд далек от шведских показателей безопасности дорожного движения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2015 год Таиланд занимает пятое место по смертности на дорогах в мире с показателем в 32,7 тыс. смертей в год на 100 тыс. населения (организация проводит оценку раз в три года и публикует отчет через два года, то есть более свежих данных нет). По данным на 2012 год Таиланд шел в списке вторым с показателем в 36,2 тыс. смертей на 100 тыс. населения. Таким образом за три года Таиланд не продемонстрировал снижения смертности в результате дорожных аварий, хотя власти страны традиционно чувствительно воспринимают публикацию подобных рейтингов. В данном случае власти также обещали разнообразные меры по снижению аварийности на дорогах.

В последнем докладе ВОЗ (опубликовать более свежий не дала пандемия) указывается, что Таиланд в 2016 году сообщил о 21,7 тыс. смертей на дорогах, собственная оценка организации – 22,5 тыс. Именно на основании последней был рассчитан показатель смертности на 100 тыс. населения. Распределение между мужчинами и женщинами – 79% против 21%.

ВОЗ отмечает, что львиная доля всех смертей природится на водителей и пассажиров двухколесных и трехколесных моторизованных транспортных средств – 74%. На легковые автомобили и пикапы – 12% (6% на водителей и 6% на пассажиров), на автобусы и тяжелые грузовики – менее 1%. Доля пешеходов в общей статистике – 8%, велосипедистов – 3%.

В стратегии Vision Zero особое внимание уделяется скоростному режиму. В частности, предполагается, что на улицах с нерегулируемыми пешеходными переходами скорость не должна превышать 40% км/ч, если улицу в любых местах могут переходить пешеходы, а велосипеды и автомобили движутся параллельно, – 30 км/ч. На улицах без тротуаров, где все движутся в общем потоке, ограничение скорости должно составлять 10 км/ч. При этом ВОЗ, которая фиксирует ограничение скорости просто по типам дорог, приводит следующую раскладку по Таиланду: максимум в городе – 80 км/ч, за городом – 90 км/ч, на автомагистралях – 120 км/ч. Строгость контроля за соблюдением скоростного режима организация оценивает на пять баллов из десяти.

На шесть из десяти оценена строгость борьбы с вождением в пьяном виде, при этом ВОЗ отмечает, что в случае 14% гибели людей на дорогах замешан алкоголь. При этом тайский уровень разрешенного содержания алкоголя в крови водителя соответствует среднему мировому – 0,05 г/дл. (0,5 промилле).

C учетом того, что 74% всех смертей приходится на мотоциклистов, актуальна и ситуация со шлемами. ВОЗ оценивает ее снова на шесть из десяти, отмечая, что шлемы носит 51% водителей мотоциклов и всего 20% пассажиров. Такая же оценка и по ремням безопасности в авто – шесть из десяти при 58% у водителей и 40% у пассажиров на переднем сиденье. По безопасности детей-пассажиров во всех графах стоит прочерк, ВОЗ считает, что никаких требований в этом отношении в стране просто нет.

Говоря о предстоящем пути в рамках программы Vision Zero, генерал Чан-Оча заявил, что добиться снижения смертности будет сложно, но возможно, если все стороны приложат усилия.

«Конечно, я знаю о проблеме, и знаю, как решить ее. Но 100% ничего не сработает из-за недостаточного сотрудничества общества», – туманно заявил глава правительства.

При этом премьер-министр подчеркнул, что ключевыми факторами безопасности также являются контроль за соблюдением ПДД и правил эксплуатации частных транспортных средств и поддержание дорожной инфраструктуры на подобающем уровне. Кроме того, по мнению господина Чан-Очи, сейчас помочь в снижении аварийности и смертности в ДТП может помочь применение современных технологий.

Как подчеркнул генерал, для повышения безопасности на дорогах нужен «конкретный план». При этом господин Чан-Оча не уточнил, почему устраивающего его плана нет до сих пор.

«Я приказал, чтобы закон строго применялся к нарушителям правил дорожного движения. Но в первую очередь я бы хотел видеть добрую волю и сотрудничество со стороны самих людей. Я не могу критиковать граждан, но напомнить им [о необходимости бороться за снижение аварийности] могу», – резюмировал премьер-министр.

Добавим, что заявленная премьер-министром цель по снижению смертности на дорогах на две трети, в случае ее достижения будет означать 15 тыс. спасенных жизней в год. Для сравнения, от COVID-19 за два года пандемии в Таиланде погибли 30 тыс. человек.