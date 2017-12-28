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Таиланд поставил цель снизить число смертей на дорогах в Новый год на 5%

Министерство транспорта Таиланда поставило цель снизить количество смертей на дорогах в Новый год на 5%.

Новости Пхукета

28 Декабря 2017 10:16:26

Фото: Таньялак Сакут
Фото: Таньялак Сакут

В прошлом году семь дней опасности на дорогах (с 29 декабря по 4 января) унесли жизни 487 человек. В этом году Минтранс поставил цель снизить показатель на 5%, пишет Bangkok Post.

Одновременно Минтранс поставил цель снизить до нуля количество смертей на общественном транспорте, заявил глава министерства Аркхом Термпиттайапайситх. Продлятся семь дней опасности в этот раз с 28 декабря по 3 января.

Для достижения заявленных показателей официальные лица и органы правопорядка усилят контроль за соблюдением ПДД в указанный выше семидневный период. При этом никаких новшеств власти Таиланда не готовят: водителей ждут дополнительные пункты проверок на дорогах, более частые проверки водителей на алкоголь, штрафы за езду на мотоциклах без шлемов.

Отметим, что власти Таиланда ежегодно проводят новогоднюю кампанию за безопасность на дорогах, но количество смертей в результате ДТП из года в год растет. 

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Таиланд поставил цель снизить число смертей на дорогах в Новый год на 5%
Таиланд поставил цель снизить число смертей на дорогах в Новый год на 5%
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