Таиланд получил заявку на регистрацию второй вакцины от COVID-19

Американская корпорация Johnson & Johnson обратилась в тайское Управление по контролю за оборотом продуктов и лекарств (FDA) с заявкой на регистрацию своей вакцины от коронавируса. Впрочем, как заявил заместитель генерального секретаря FDA Сурачок Тангвиват, производитель предоставил неполный набор документов. Недостающие бумаги Johnson & Johnson должна представить в течение 30 дней, пока же тайский регулятор будет заниматься теми документами, которые уже есть в распоряжении ведомства.

Новости Пхукета

5 Февраля 2021, 05:17 PM

Вслед за AstraZeneca заявку на регистрацию в Таиланде подала Johnson & Johnson. Фото: Marco Verch

В случае успешной регистрации, вакцина от Johnson & Johnson станет второй разрешенной к применению в Таиланде. Первой является прививка от компании AstraZeneca, которую FDA уже одобрила. При этом для получения разрешения британскому производителю пришлось в декабре передать в FDA почти 10 тыс. страниц различных документов.

Также в FDA готовы рассмотреть возможность использования китайской вакцины Sinovac. Говоря о ней, господин Тангвиват отметил, что ее применение пока не одобрено в самом Китае, но власти Таиланда готовы будут дать разрешение, если прививка подтвердит свои эффективность и безопасность.

Постепенно продвигается и реализация плана по местному производству вакцины от AstraZeneca, о чем заявил господин Сопхон Мектхон, возглавляющий государственный комитет по вопросам вакцин против коронавируса. Тайским партнером разработчика должна стать Siam Bioscience Co.

Кроме того, Таиланд планировал и напрямую закупить уже готовую вакцину, но здесь, как отметил доктор Мектхон, возможна корректировка срока поставок. Изначально полагалось, что Королевство получит первые дозы уже в феврале, Еврокомиссия решила ограничить экспорт вакцины, чтобы гарантировать своевременное вакцинирование европейских граждан, а также обеспечит прозрачность экспортных поставок. Выход был найден в том, что AstraZeneca поставит вакцины со своих азиатских, а не европейских предприятий.

«Когда вакцина прибудет в Таиланд, план по вакцинированию населения будет запущен немедленно», – заявил господин Мектхон, но никаких конкретных сроков не озвучил, поскольку Таиланд еще не получил от Еврокомиссии четкой информации по вопросу об ограничении поставок.

При этом доктор Мектхон заверил,что AstraZeneca не будет единственным поставщиком вакцины в Таиланд. Соответствующую информацию он получил от национального комитета, занимающегося вопросами поставок препаратов. В частности, к списку перечисленных выше поставщиков может добавиться американский производитель Novavax.