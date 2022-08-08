Таиланд получил еще 10 боевых машин Stryker из США

Королевская армия Таиланда получила очередную партию американских бронированных боевых машин Stryker для модернизации своих пехотных бригад. Впрочем, в последней поставке, прибывшей недавно в Лэм-Чабанг, было всего 10 броневиков на сумму около 900 млн бат.

Новости Пхукета

8 Августа 2022, 09:33 AM

Бронированная боевая машина Stryker. Фото: Армия Таиланда

Таиланд закупает броневики Stryker у американскогого Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности, входящего в структуру Пентагона. Речь идет о машинах, которых находятся на хранении и не используются армией США, хотя в принципе броневики Stryker являются основным вооружением механизированных бригад Армии США, сформированных в начале 2000-х годов.

В распоряжении Королевской армии Таиланда уже есть 130 боевых машин Stryker, купленных тремя партиями – 70, 50 и нынешние 10 машин – в 2019, 2020 и 2021 фискальных годах. Общий бюджет на их покупку составляет примерно 9,1 млрд бат, пишет Bangkok Post.

В комплект поставки входят запасные части, инструменты и оборудование для тестирования. Также контракты включают поддержку в подготовке персонала и в обслуживании поставляемой в Таиланд боевой техники.

Последние 10 броневиков были доставлены из порта Лэм-Чабанг на базу Артиллерийско-технического департамента армии в Сарабури для осмотра и проверки. Затем технику передадут 11 пехотному полку, базирующемуся в провинции Чачонгсао.

Stryker – семейство восьмиколесных бронированных боевых машин производства американской фирмы General Dynamics Land Systems. Америкаский броневик создан на базе канадской машины LAV III, которая сама является глубокой модернизацией швейцарского бронетранспортера Piranha III. Экипаж Stryker – два человека, вместимость десантного отсека – девять человек. Боевая машина обычно вооружается пулеметами калибров 12,7 мм или 7,62 мм либо автоматическим гранатометом, аналогичным американскому Mark 19. Броневик предназначен для транспортировки мотопехотного отделения на поле боя, ведения огня непосредственно из машины и поддержки пехоты после спешивания.