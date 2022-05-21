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Таиланд полностью отменяет карантин для авиапассажиров с 1 июня

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) принял решение отменить с 1 июня карантин для непривитых и не полностью привитых авиапассажиров, заменив его обязательным тестом на антитела (АТК) по прибытию.

Новости Пхукета

21 Мая 2022, 09:00 AM
Туристы на Khao San Rd. в Бангкоке. Фото: Nutthawat Wicheanbut / Bangkok Post

Туристы на Khao San Rd. в Бангкоке. Фото: Nutthawat Wicheanbut / Bangkok Post

Об отмене карантина объявил официальный представитель CCSA Тависилп Висануйотхин после заседания центра 20 мая, пишет Bangkok Post. Газета не приводит каких-либо документов в подтверждение этих слов.

Как сообщает издание, тест будет проводиться при помощи «профессиональных» наборов для тестирования и под надзором медиков. При положительном результате пассажир будет отправляться на лечение в больницу по своей страховке, при отрицательном – сможет свободно перемещаться по стране без карантина.

«Медицинская страховка для иностранных гостей страны по-прежнему обязательна, так что это не создаст финансовой нагрузки на систему здравоохранения, обслуживающую тайцев», – заявил господин Висануйотхин.

Bangkok Post пишет, что отмена карантина для непривитых (который с 1 мая был сокращен до пяти дней), улучшит шансы Таиланда в конкурентной борьбе за туристов с соседними странами.

При этом CCSA принял решение оставить в силе систему Thailand Pass для иностранных туристов, предполагающую получение каждым отправляющимся в Таиланд иностранцем QR-кода для въезда в страну. Коды оформляются через онлайн систему, в которую нужно загрузить подтверждение вакцинации или отрицательного теста на COVID-19, страховку с покрытием не менее 10 тыс. долл. и скан паспорта. Пользователи до сих пор жалуются на ошибки в работе системы и стресс, связанный с необходимостью гадать, будет ли получен QR-код в срок. Для тайцев с 1 июня Thailand Pass отменят.

Комментируя такую выборочную отмену по национальному признаку, господин Висануйотхин заявил, что «у страны уже есть записи обо всех тайцах в приложении Mor Phrom».

Впрочем, сейчас власти обещают, что информация об одобрении или отклонении заявки на Thailand Pass будет приходить туристу «сразу же» после отправки необходимых документов. Господин Висануйотхин заявил, что проверкой будет заниматься «искусственный интеллект».

По состоянию с 1 апреля по 18 мая через систему Thailand Pass было подано 521,1 тыс. заявлений на въезд в страну. Как пишет Bangkok Post, из них 6,8 тыс. сейчас все еще находятся на рассмотрении.



 

 

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