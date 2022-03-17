Таиланд подумывает разрешить полноценный Сонкгран

После двух лет связанных с коронавирусом ограничений Таиланд может отпраздновать первый полноценный Сокгран – с водяными боями, уличными гуляньями и прочими развлечениями.

Новости Пхукета

17 Марта 2022, 01:53 PM

Фото: NNT

Как сообщает NNT, пакет предложений по смягчению коронавирусных ограничений должен быть представлен Центру по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) в пятницу, 18 марта.

Также CCSA должен принять решения по путешествиям внутри страны. Ожидается, что ограничения будут отменены. В частности, Минтранс уже объявил о том, что несколько платных дорог в праздничные дни должны стать бесплатными.

Кроме того, сами каникулы в Сонгкран в этот раз будут продолжительными. Правительство добавило дополнительные выходные в праздничную неделю, так что формально нерабочими будут все дни с 10 по 15 апреля включительно (плюс субботы и воскресенья до и после них).