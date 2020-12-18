Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Таиланд подтвердил возобновление безвизового въезда

Власти Таиланда подтвердили возобновление безвизового въезда для граждан 56 государств, включая Россию. Впрочем, 14-дневный карантин и другие меры защиты от COVID-19 остаются в силе.

Новости Пхукета

18 Декабря 2020, 12:53 PM
Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

О возобновлении безвизого въезда заявил официальный представитель Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) Тависилп Висануйотхин, пишет Bangkok Post.

Впрочем, согласно информации с сайта посольства Таиланда в России, для посещения страны по-прежнему нужны справка об отрицательном тесте на коронавирус, сертификат об отсутствии медпоказаний для полета, страховка на сумму не менее 100 тыс. долл., предварительное бронирование карантинного отеля (ASQ) и выдаваемый посольством сертификат на въезд (СЕО)

Также официальный представитель CCSA добавил, что 30-дневное разрешение на пребывание в стране будет продлено до 45 дней, чтобы турист смог провести полноценный месячный отпуск после прохождения карантина. Подробностей получения продления господин Висануйотхин не привел.

Еще одно подтвержденное нововведение – увеличение количества тестов на COVID-19 во время карантина с двух до трех (на 0-1 день, 9-10 день и 13-14 день). Причем, как отметил господин Висануйотхин, если эта мера покажет себя эффективной, то для иностранцев из эпидемиологически благополучных стран срок карантина может быть сокращен до 10 дней. Решение о сокращении карантинного периода будет принято к 15 января.

Подробную информацию о том, что необходимо для въезда россиянам, можно найти на сайте посольства Таиланда в РФ.

 

 

Have a news tip-off? Click here

В Самут-Сакхоне введен локдаун из-за вспышки коронавируса
Власти Таиланда обсуждают безопасный формат новогодних фестивалей
Долгосрочные турвизы STV стали доступны гражданам любых стран
Уровень владения английским в Таиланде упал еще больше
В горах Сисакета заметили дымчатого леопарда
Вакцина AstraZeneca от коронавируса станет доступна в Таиланде с середины 2021 года
Таиланд принял первых туристов со спецвизами
Минздрав предлагает сократить карантин до 10 дней
Визовая амнистия продлена до 31 октября
Кабмин Таиланда одобрил проект долгосрочных туристических виз
Тайский канал снова всплыл на обсуждение
Посольство РФ пояснило позицию по письмам для пребывания в Таиланде после 26 сентября
Обладатели турвиз смогут остаться в Таиланде после 26 сентября по письмам из посольств
Король Таиланда восстановил Сининарт Вонгсаджирапакди в статусе консорта
Грабитель из Лопбури приговорен к смертной казни

 

Thai Residential
Outrigger Laguna Phuket
Art-Tec Design
QSI International School Phuket

 