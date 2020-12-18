Таиланд подтвердил возобновление безвизового въезда

Власти Таиланда подтвердили возобновление безвизового въезда для граждан 56 государств, включая Россию. Впрочем, 14-дневный карантин и другие меры защиты от COVID-19 остаются в силе.

Новости Пхукета

18 Декабря 2020, 12:53 PM

Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

О возобновлении безвизого въезда заявил официальный представитель Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) Тависилп Висануйотхин, пишет Bangkok Post.

Впрочем, согласно информации с сайта посольства Таиланда в России, для посещения страны по-прежнему нужны справка об отрицательном тесте на коронавирус, сертификат об отсутствии медпоказаний для полета, страховка на сумму не менее 100 тыс. долл., предварительное бронирование карантинного отеля (ASQ) и выдаваемый посольством сертификат на въезд (СЕО)

Также официальный представитель CCSA добавил, что 30-дневное разрешение на пребывание в стране будет продлено до 45 дней, чтобы турист смог провести полноценный месячный отпуск после прохождения карантина. Подробностей получения продления господин Висануйотхин не привел.

Еще одно подтвержденное нововведение – увеличение количества тестов на COVID-19 во время карантина с двух до трех (на 0-1 день, 9-10 день и 13-14 день). Причем, как отметил господин Висануйотхин, если эта мера покажет себя эффективной, то для иностранцев из эпидемиологически благополучных стран срок карантина может быть сокращен до 10 дней. Решение о сокращении карантинного периода будет принято к 15 января.

Подробную информацию о том, что необходимо для въезда россиянам, можно найти на сайте посольства Таиланда в РФ.