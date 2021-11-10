Таиланд подтвердил планы сделать ставку на платежеспособных туристов

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютсахак Супасорн заявил о том, что самая низкая точка туристического кризиса пройдена и началось восстановление. В новым условиях страна намерена сконцентрироваться на привлечении качественных туристов, ранее не бывавших в Королевстве, а также на развитии внутреннего туризма.

10 Ноября 2021, 06:54 PM

Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post

«Текущий уровень прибытий составляет 2-3 тыс. туристов в день, туристическая отрасль прошла самую низкую точку», – цитирует Bangkok Post господина Супасорна.

Глава ТАТ ответил, что все заинтересованные сектора должны сосредоточить усилия на привлечении в страну платежеспособных туристов из различных сегментов рынка, которые ставят на первое место качественный туристический опыт.

Господин Супасорн отметил, что постпандемийная ситуация предоставляет новые возможности для туристов, которые еще не были в Таиланде. В качестве потенциальной целевой группы он назвал отдыхающих из Индии.

Также глава ТАТ отметил, что одной из целей ведомства является удержание доли доходов от внутреннего туризма на уровне одной трети от общего. Специалисты ТАТ делают ставку на менее продолжительные, но более частые поездки тайских граждан по своей стране.

Член управляющего совета Ассоциации туристических агентов Таиланда (АТТА) Прича Чампи добавил, что в случае с Индией внимание должно быть уделено не только населению самой страны, составляющей 1,4 млрд человек, но и многочисленным сообществам индусов за ее пределами. Также внимания требуют рынки Южной Азии. Вместе с Индией речь идет о четверти мирового населения.

Господин Чампи подчеркнул, что речь идет о разнообразных группах туристов, включая молодежь, семьи, новобрачных и болливудские киносъемочные группы. В борьбу за потенциальных отдыхающих уже вступили другие страны, такие как Япония, Южная Корея и Вьетнам.

«Индусы видят в Таиланде одно из наиболее привлекательных направлений. Примерно так же, как тайцы воспринимают Японию», – заявил господин Чампи.

При этом представитель АТТА неожиданно отметил, что сдерживающим фактором для туристов из Индии может быть уровень развития гастрономического сегмента в Таиланде. По его словам, Бали, Мальдивы и Мавкрикий предлагают то, что лучшее соответствует запросам индусов.

Начало восстановления туризма в Азии отметил и Сутхисарт Тиявутхироджанакун из Agoda. При этом активнее всего восстанавливается турпоток из Европы. Следом идут Северная Америка, Ближний Восток и сама Азия.

Говоря о внутреннем туризме, господин Тиявутхироджанакун также отметил позитивные настроения. 61% респондентов недавнего опроса заявили, что планируют поездки по стране в ближайшие полгода. Больше всего таких среди поколения Х.

Также была отмечена смена потребительских настроений на фоне реализации программы We Travel Together, предполагающей субсидирование поездок внутри страны. Благодаря этой кампании, начался рост популярности молодых туристических направлений, таких как Кхао-Лак, Накхон-Найок, Сукхотхай, Нан и Пхетчабури.