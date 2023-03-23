Таиланд поднялся на одну строчку в рейтинге счастья ООН

Таиланд продемонстрировал небольшой рост в ощущениях счастья гражданами, переместившись с 61 на 60 позицию в ежегодном рейтинге самых счастливых стран по версии ООН. Впрочем, нужно учитывать, что это средний показатель за 2020-2022 годы, то есть ощущения двух пандемийных лет тоже пока что учитваются.

Новости Пхукета

23 Марта 2023, 10:46 AM

Тайцы считают себя счастливым народом, но если спрашивать чуть подробнее, то уровень счастья получается средних. Хотя и выше российского.