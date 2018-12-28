Таиланд поднял максимальный размер выходных пособий для работников

Национальная законодательная ассамблея Таиланда (NLA) одобрила поправки к Закону о защите труда, увеличивающие размер выходного пособия при досрочном расторжении трудового договора с сотрудником, проработавшим у своего работодателя от 20 лет.

28 Декабря 2018, 10:02 AM

Работник, проработавший в одной компании 20 лет, теперь имеет право на выходное пособие в размере заработной платы за 400 дней. Фото: Bangkok Post