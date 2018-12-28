Таиланд поднял максимальный размер выходных пособий для работников

Поправки должны вступить в силу не позже начала февраля следующего года. Как пишет Bangkok Post, размеры выходных пособий для сотрудников с меньшим трудовым стажем остались неизменными.
Более 120 дней – зарплата за 30 дней;
От 1 года – зарплата за 90 дней;
От 3 лет – зарплата за 180 дней;
От 6 лет – зарплата за 240 дней;
От 10 лет – зарплата за 300 дней;
От 20 лет – зарплата за 400 дней.
Также поправки предусматривают улучшение положения работников в ряде других моментов. В частности, продолжительность декретного отпуска была поднята с 90 до 98 дней.