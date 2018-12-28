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Таиланд поднял максимальный размер выходных пособий для работников

Национальная законодательная ассамблея Таиланда (NLA) одобрила поправки к Закону о защите труда, увеличивающие размер выходного пособия при досрочном расторжении трудового договора с сотрудником, проработавшим у своего работодателя от 20 лет.

28 Декабря 2018, 10:02 AM
Работник, проработавший в одной компании 20 лет, теперь имеет право на выходное пособие в размере заработной платы за 400 дней. Фото: Bangkok Post

Работник, проработавший в одной компании 20 лет, теперь имеет право на выходное пособие в размере заработной платы за 400 дней. Фото: Bangkok Post

Поправки должны вступить в силу не позже начала февраля следующего года. Как пишет Bangkok Post, размеры выходных пособий для сотрудников с меньшим трудовым стажем остались неизменными.

Более 120 дней – зарплата за 30 дней;

От 1 года – зарплата за 90 дней;

От 3 лет – зарплата за 180 дней;

От 6 лет – зарплата за 240 дней;

От 10 лет – зарплата за 300 дней;

От 20 лет – зарплата за 400 дней.

Также поправки предусматривают улучшение положения работников в ряде других моментов. В частности, продолжительность декретного отпуска была поднята с 90 до 98 дней.

 

 

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