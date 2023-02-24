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Таиланд поддержал требование о выводе Россией войск из Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла третью резолюцию по российско-украинскому конфликту, в которой заявила о необходимости скорейшего достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного» мира в Украине и потребовала «немедленного, полного и безоговорочного» вывода российских войск из страны. Таиланд поддержал позицию других 140 стран мира.

Новости Пхукета

24 Февраля 2023, 07:42 PM
Результаты голосования по третьей резолюции ООН по Украине. Фото: UN / Twitter

Результаты голосования по третьей резолюции ООН по Украине. Фото: UN / Twitter

Голосование по третьей резолюции состоялось 23 февраля. Документ поддержала 141 страна, 32 воздержались, семь высказались против. В списке последних – Россия, Белоруссия (Беларусь), КНДР, Сирия, Эритрея, Мали, Никарагуа. Таиланд в этот раз поддержал резолюцию, хотя в ходе голосования по двум предыдущим документам воздерживался.

Члены Генассамблеи потребовали, чтобы «Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах», и призвали к прекращению боевых действий, сообщается на сайте ООН.

В резолюции также отмечается «необходимость обеспечить привлечение к ответственности за совершенные на территории Украины наиболее серьезные преступления по международному праву путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне».

Напомним, что сегодня ровно год с начала специальной военной операции России в Украине. Начало самого конфликта разные наблюдатели отсчитывают от разных временных точек в первой половине 2014 года. Одна из часто называемых дат – 27 февраля 2014, однако единого мнения по этому вопросу нет. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова год назад также подчеркивала, что 24 февраля 2022 года не следует считать началом войны.

«Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, которое может или могло бы привести к глобальному военному противостоянию, и окончание той войны, которая велась [в Донбассе]», – поясняла она тогда (цитата по «Российской газете»).

 

 

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