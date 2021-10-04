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Таиланд планирует ввести туристический сбор в 500 бат

Министерство туризма и спорта намерено со следующего года собирать по 500 бат с туриста для пополнения создаваемого Фонда трансформации туризма.

4 Октября 2021, 07:47 PM
Фото: Pongpet Mekloy

Фото: Pongpet Mekloy

Как пишет Bangkok Post, в конце сентября Центр по администрированию экономической ситуации (CESA) одобрил создание фонд, из которого должны субсидироваться проекты, меняющие отрасль в лучшую сторону. Особое внимание должно уделяться проектам в сфере экологически ответственного и высокобюджетного туризма, пишет Bangkok Post.

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн отметил, что за первый год Королевство намерено привлечь 10 млн зарубежных туристов. Таким образом собранные с них средства дадут в сумме 5 млрд бат.

По словам господина Супасорна, проекты по трансформации туризма должны осуществляться в формате частно-государственного партнерства.

«Правительство должно использовать средства фонда для поддержки проектов, которые могут дать экономический результат. Пропорция частного и государственного капитала в них может быть 50:50, 60:40 или 70:00 в зависимости от того, насколько мы хотим, чтобы эти проекты были реализованы», – отметил глава ТАТ.

Средства фонда также планируется направлять на финансирование проектов в плане страхования иностранных туристов и другие идеи, «которые требуют скорее инициативы властей, нежели частного сектора».

Bangkok Post пишет, что после одобрения концепции Министерство туризма и ТАТ должны обсудить с другими ведомствами формирование управляющего комитета фонда, работу механизма его наполнения, непосредственно взимание сбора с туристов. Созданный в ходе этих дискуссий комитет должен будет разработать принцип отбора проектов, которые могут претендовать на государственное финансирование.

«Дополнительные расходы не ударят по самим туристам, поскольку мы хотим концентрироваться на качественном рынке. Мы надеемся, что этот фонд поддержит трансформацию туризма на национальном рынке и приведет к появлению более чистых и безопасных мест», – заявил господин Супасорн.

Глава ТАТ добавил, что фонд создается не столько для преодоления последний вызванного пандемией кризиса, сколько для обеспечения долгосрочного экономического роста.

 

 

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