Таиланд планирует развивать круизную сферу

Департамент эпидемиологии (DDC), входящий в Министерство общественного здоровья Таиланда, планирует обсудить с властями Сингапура новый протоком допуска туристов к круизам на Пхукете.

Новости Пхукета

18 Марта 2022, 02:02 PM

Проект терминала для круизных судов на Самуи. Фото: NNT

Основные требования к пассажирам круизных лайнеров на текущем этапе пандемии – полная вакцинация против COVID-19, отрицательный экспресс-тест на антитела (АТК), лимит на число людей в каждой туристической группе. Впрочем, стандарты еще только предстоит утвердить Центру по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA), сообщает Bangkok Post.

Глава DDC Опат Карнкавинпонг уже провел встречу с послом Сингапура в Таиланде Кевином Чеоком и первым секретарем сингапурского посольства Александром Лимом. Стороны обсудили идею проекта, получившего название Vaccinated Travel Lane.

Инициатива нацелена на стимулирование въездного туризма в Таиланд. Ожидается, что пилот будет запущен на маршруте Сингапур-Пхуукет в третьем квартале.

По прибытию на Пхукет от туристов не будет требоваться сдача каких-либо новых тестов (достаточно будет сертификата о вакцинации и АТК-теста, сделанного перед отправлением в круиз). Перемещение по острову будет разрешено в соответствии с заранее составленным планом поездки. В течение всего времени нахождения на Пхукете отдыхающие должны будут строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности, такие как запрет на большие группы людей, социальное дистанцирование и обязательное ношение масок. Туристические гиды должны будут регулярно сдавать анализы на коронавирусную инфекцию, требование об обязательной вакцинации также будет распространяться и на них.

Сингапурское посольство должно в ближайшее время передать план соответствующим ведомствам в своей страны, а DDC – подать финальную версию документов на рассмотрение в CCSA.

«Таиланд и многие другие страны готовятся переквалифицировать COVID-19 в эндемичное заболевание. Мы будем стремиться к восстановлению экономики. Сингапур пожертвовал Таиланду 122,4 тыс. доз вакцин и наборы АТК, а мы передали им наборы для ПЦР-тестирования. Наше сотрудничество обеспечит доверие к медицине в регионе», – заявил доктор Опат Карнкавинпонг.

Терминал на Самуи

Также на этой неделе стало известно, что власти Таиланда рассматривают возможность расширения географии возможных круизных маршрутов в стране. Морской департамент изучает возможность строительства терминала по приему круизных лайнеров на популярном у туристов острове Самуи в Сиамском заливе (провинция Сураттхани). В качестве перспективного места ведомство называет мыс Хин-Кхом на юго-западной оконечности острова. Впрочем, работа предстоит немалая, поскольку для приема лайнера необходимо оборудовать глубоководный порт.

Как сообщает Национальное новостное бюро Таиланда (NNT), планируется возвести комплекс, размеры которого позволят принимать сразу два круизных лайнера, 80 яхт и шесть паромов. Впрочем, непосредственных габаритов терминала NNT не называет.

Финансировать строительство планируется в формате частно-государственного партнерства, аналогичная схема заявлена, к примеру, для железной дороги на Пхукете – еще одного амбициозного проекта в сфере транспортной инфраструктуры с туристическим уклоном. Государство должно покрыть расходы на выкуп земли и строительство терминала, а закупку оборудования и обслуживание порта планируется поручить какой-либо крупной частной компании.

NNT отмечает, что строительство новых терминалов для приема круизных лайнеров преследует цели стимулирования туристического потока и создания рабочих мест. До пандемии Самуи, Пхукет и Паттайя (Лэм-Чабанг) значились среди популярных туристических направлений, где останавливались круизные суда со всего мира.\