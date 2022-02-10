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Таиланд планирует провести первое в своей истории авиашоу

Власти Таиланда анонсировали планы по проведению первого в истории страны авиационного шоу. Мероприятие должно состояться в 2027 году на аэродроме U-Tapao в провинции Ранонг и стать частью стратегии по продвижению Королевства в качестве воздушного хаба АСЕАН.

10 Февраля 2022, 01:45 PM
Фото: NNT

Фото: NNT

О планах провести авиашоу совместно объявили Тайское бюро по конвенциям и выставкам (TCEB) и Комитет по политике Восточного экономического коридора (EEC). Принимающим городом будет официально считаться Паттайя в провинции Чонбури, хотя сам аэродром U-Tapao находится в соседней провинции Районг. Ожидается, что экономический эффект от шоу для авиационной отрасли Таиланда составит 1,2 трлн бат, сообщает агентство NNT.

Согласно заявлению официальных лиц, «председательствовать» на шоу будет президент TCEB Чируит Исарангкун На-Аютхайя. Он подчеркнул важность проведения различных мероприятий для укрепления репутации страны и продвижения ее в качестве мирового лидера в производстве и экспорте компонентов для авиакосмической отрасли.

Господин Чокчай Панйяйонг из ЕЕС добавил, что проведение шоу также соответствует политике развития аэропорта U-Tapao и Восточного экономического коридора. Он отметил, что текущая цель правительства – поощрение инвестиций, инноваций и развития продвинутых технологий в стране.

Мэр Паттайи Сонтхайя Кхунплым, в свою очередь, заявил, что шоу соответствует стратегии развития курорта как «умного города» (Smart City) и транспортного хаба, а также экономического развития и привлечения инвестиций в восточный регион.

Господин Кхунплым добавил, что Паттайя гордится оказанным ей доверием и ожидает, что шоу поспособствует экономическому развитию и укрепления репутации как города, так и всей страны.

Больше подробностей ожидается в 2023 году.

 

 

 

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