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Таиланд планирует продлить 45-дневный безвиз еще на год

Тайские власти думают о том, чтобы продолжить выдачу 45-дневных штампов туристам из безвизовых стран и после 31 марта, когда действие льготного режима должны было бы прекратиться. В Туристическом управление Таиланда (ТАТ) ожидают положительного решения по данному вопросу и продления льготы еще на год.

Новости Пхукета

18 Марта 2023, 02:22 PM
Штампы для безвизовых туристов, скорее всего, останутся 45-дневными и после 31 марта. Фото: Patong Municipality

Штампы для безвизовых туристов, скорее всего, останутся 45-дневными и после 31 марта. Фото: Patong Municipality

Выдачей электронных виз в прошлом году занимались консульства и посольства Таиланда в 23 странах. Фото: Ministry of Foreign Affaris

Выдачей электронных виз в прошлом году занимались консульства и посольства Таиланда в 23 странах. Фото: Ministry of Foreign Affaris

Выдачу штампов на 45-дней вместо 30 могут продлить до 31 марта 2024 года; вопрос обсуждается прямо сейчас и, скорее всего, решение по нему будет положительным, заявил в ходе визита в Москву замглавы ТАТ Смрипакорн Чиусамут. Также на год должна быть продлена и выдача 30-дневных виз по прибытию (VoA) вместо 15-дневных, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Этот вопрос рассматривается. С большой долей вероятности, визовое послабление будет продлено», – цитирует господина Чиусамута «Вестник АТОР».

Господин Чиусамут добавил, что Таиланд остаеtтся востребованным у россиян, хотя пиковый сезон туризма уже прошел, да и высокий сезон в широком смысле заканчивается. Раньше в марте уже начиналось сокращение количества прибытий, но сейчас загрузка рейсов «Аэрофлота» продолжает держаться на уровне 90%, а S7 – 100%.

«Вестник АТОР» отмечает, что за два с половиной месяца 2023 года Таиланд принял 480,5 тыс россиян, что выше показателя за все 12 месяцев 2022 года (из которых март-сентябрь, впрочем, были пустыми). Пхукет, за январь-март принял порядка 250 тыс. россиян, учитывая только прямые прибытия на остров.

Прогноз ТАТ на весь 2023 год – 1 млн российских прибытий, то есть в ближайшие месяцы ведомство ожидает замедления турпотока. В предкризисном 2019 году было 1,47 млн, из которых на Пхукет пришлось порядка половины.

Среди других инициатив тайской стороны, направленных на стимулирование более долгого пребывания туристов в стране, «Вестник АТОР» отмечает планируемый уже на 2023 год запуск электронных виз для более широкого круга стран, включая Россию. Речь идет о стандартных турвизах (60+30 дней), но с возможностью дистанционного оформления.

Как правило, российские туристы приезжают на отдых в Таиланд на срок от недели до двух. Туристические визы актуальны скорее для зимовщиков, поскольку тайские консульства в соседних странах, как правило, без проблем выдают после первой визы вторую, что позволяет иностранцу находиться в стране шесть месяцев на совершенно законных основаниях. Законность пребывания – соответствие типа визы и цели нахождения в стране – в данном случае является ключевым фактором, отличающим турвизу от фиктивной студенческой.

 

 

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