Таиланд планирует принимать по 1 тыс. туристов в день с августа

Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн озвучил новые подробности плана по открытию туристического рынка страны в августе этого года.

Новости Пхукета

2 Июля 2020, 03:04 PM

Власти Таиланда намерены возобновить прием туристов в августе, но в количестве не более 1 тыс. в день. Фото: Bangkok Post

Как пояснил господин Ратчакитпракарн, возобновление туризма будет поэтапным, при этом на первом этапе будет установлен лимит на 1 тыс. в туристов в день на всю страну, а принимать иностранцев будут лишь пять провинций, пишет Bangkok Post.

Господин Ратчакитпракарн пояснил, что уже попросил Ассоциацию туристических агентств Таиланда (АТТА) и Туристический совет Таиланда (ТСТ) разработать программы продолжительностью в 6-7 дней для отдыха в Чианг-Мае, Сураттхани (остров Самуи), в Краби, на Пхукете и в Паттайе.

Изначально установленный лимит в 1 тыс. туристов в день может быть пересмотрен, если принимающая провинция продемонстрирует, что может проводить больше тестов на коронавирус. При этом от обязательного 14-дневного карантина отдыхающие будут освобождены.

В течение двух недель Минздрав должен рассмотреть и одобрить проект возобновления приема туристов в рамках «туристических пузырей», то есть из стран, справившихся с пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит к таким страны, где в течение 30 дней не было новых вспышек COVID-19. Из туристических партнеров Таиланда в эту категорию попадают три страны и территории: Китай, Япония и Тайвань. Альтернативная точка зрения – создать туристические пузыри со странами, где коронавируса нет уже 60 дней (см. иллюстрацию).

Центр по администрированию в условиях COVID-19 (CСSA) поручил Туристическому управлению Таиланда (ТАТ) и ТСТ провести оценку остановки в восьми локациях: Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи, Чианг-Май, Чианг-Рай, Краби и Хат-Яй.

Как отметил глава ТАТ Ютхасак Супасорн, на первом этапе Таиланд будет принимать только организованные туристические группы, поскольку их легче контролировать.

На втором этапе (как ожидается, через месяц) планируется поднять лимит на число принимаемых туристов и расширить список принимающих провинций.

Третья фаза предполагает открытие всей страны и прием не только туристических групп, но и индивидуальных туристов. При этом стандарты скрининга приезжающих должен быть такими же, как и в ходе двух первых фаз.











