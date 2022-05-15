Таиланд планирует построить новую марину в Чонбури и развивать круизный туризм

Министерство транспорта Таиланда объявило о начале первичной оценки экономической целесообразности и рентабельности проекта по созданию новой марины в провинции Чонбури в рамках национальной стратегии по увеличению доходов от туризма. Цель властей – увеличить поток отдыхающих с высоким уровнем платежеспособности, яркими представителями которых являются владельцы яхт.

Новости Пхукета

Как отметил постоянный секретарь ведомства Чайятхан Промсорн, в качестве локации для новой марины (если решение все же будет принято) выбрали район Банг-Сарэ в Саттахипе, пишет Bangkok Post. Специалистам предстоит оценить три ключевых момента: возможные локации для расположения марины, экономическую выгоду от проекта и последствия для экологии, включая эрозию почв в прибрежном районе и сохранность пляжей.

Первая фаза должна занять 120 дней и завершить в июле. За отведенное время предполагается составить перечень подходящих под марину мест, составить первоначальный проект гавани, продумать, как она будет интегрирована в структуру пляжей без ущерба для последних, а, наоборот, с выгодой.

В рамках второй фазы, окончание которой запланировано на август (всего 150 дней с начала работ) нужно будет подготовить инженерные решения, провести оценку финансово-экономической и экологической сторон проекта, собрать мнения местных жителей.

Третья фаза будет всецело посвящена экологии, включая пляжи.

Господин Промсорн отметил, что проект марины в Банг-Сарэ реализуется в рамках политики министра транспорта Саксаяма Чидчоба по развитию морского транспорта и улучшению всей логистической системы в Таиланде. Страна намерена стать региональным транспортным хабом, повысив свою конкурентоспособность на фоне других государств Юго-Восточной Азии.

Одновременно министр Чидчоб подчеркивает, что развитие инфраструктуры не должно вестись в ущерб местным жителям и экологии. Соответствующие аспекты следует учитывать с первых этапов реализации любых проектов.

Согласно данным Морского департамента Таиланда, инфраструктура страны сейчас насчитывает 13 «туристических портов», которые можно классифицировать как марины, при этом восемь из них (то есть две трети) находятся на побережье Андаманского моря, а не Сиамского залива. В заливе распределение тоже не равномерное – три на восточном берегу, и лишь одна на западном (в Прачуап-Кхири-Кхане).

Терминал на Самуи

В плане развития морского туризма Таиланд думает не только о яхтах (и, соответственно, маринах), но и больших криуизных судах, для приема которых инфраструктуры еще меньше.

В середине марта стало известно, что для развития этого туристического сегмента власти Королевства думают о том, чтобы подключить к региональной круизной сети остров Самуи. В частности, Морской департамент изучает возможность строительства терминала по приему круизных лайнеров на мысе Хин-Кхом на юго-западной оконечности этого популярного у туристов острова. Впрочем, работа предстоит немалая, поскольку для приема лайнера необходимо оборудовать полноценный глубоководный порт.

Как сообщало в марте Национальное новостное бюро Таиланда (NNT), на Самуи планируется возвести комплекс, размеры которого позволят принимать сразу по два круизных лайнера, а также до 80 яхт и до шести паромов.

Финансировать строительство планируется в формате частно-государственного партнерства, аналогичная схема заявлена, к примеру, для железной дороги на Пхукете – еще одного амбициозного проекта в сфере транспортной инфраструктуры с туристическим уклоном. Государство должно покрыть расходы на выкуп земли и строительство терминала, а закупку оборудования и обслуживание порта планируется поручить какой-либо крупной частной компании.

NNT отмечает, что строительство новых терминалов для приема круизных лайнеров преследует цели не только стимулирования туристического потока, но и создания новых рабочих мест.

Сингапурский поток

Основным хабом морских круизов в регионе сейчас является Сингапур. В марте губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу встречался с сингапурским послом Кевином Чеоком и обсуждался с ним перспективы возвращения объемов туристического обмена до допандемийных уровней.

В ходе встречи посол Чеок отмечал, что Пхукет и Сингаур находятся на пути признания коронавирусной инфекции эндемичным заболеванием.

«Я вижу перспективу возобновления Сингапуром круизных маршрутов между нашей страной и Пхукетом. Когда это произойдет, это должно подстегнуть туристический сектор и пхукетскую экономику», – говорил дипломат.

Господин Чеок указывал, что в 2019 году – когда пандемия еще не началась – Пхукет принял около 110 круизных лайнеров из Сингапура, на которых прибыли 250 тыс. человек, что соответствует примерно 2,27 тыс. туристов на каждом судне.

«Пхукет готов позаботиться о туристах, которые приедут на остров. Намерение Таиланда состоит именно в этом: с заботой принимать туристов, которые приезжают на отдых и помогают восстанавливать тайскую экономику как только возможно», – заверял в ответ губернатор Вунсиеу

Также глава провинции подчеркивал, что еще в марте официальные лица из профильных ведомств получили указания начать работу над проектом правил организации круизов в условиях COVID-19, чтобы стандарты были готовы к тому моменту, когда придет время их применять. Впрочем, никаких других новостей про круизы с того момента не было.























