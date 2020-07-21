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Таиланд планирует открыть въезд для новых категорий иностранцев

Тайский общенациональный Центр по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) приступил к обсуждению параметров шестой фазы смягчения локдауна, в рамках которой планируется расширить перечень иностранцев, которым разрешен въезд в страну.

Новости Пхукета

21 Июля 2020, 01:00 PM
Таиланд планирует открыться для трудовых мигрантов, держателей карт Thailand Elite, съемочных команд и организаторов отраслевых выставок. Фото: Bangkok Post

Таиланд планирует открыться для трудовых мигрантов, держателей карт Thailand Elite, съемочных команд и организаторов отраслевых выставок. Фото: Bangkok Post

Как заявил на пресс-конференции официальный представитель CCSA Тависилп Висануйотхин, въезд в страну планируется открыть трудовыми мигрантами, занятым в сферах строительства и экспорта продуктов питания; иностранным организаторам отраслевых выставок; членам зарубежных киносъемочных команд и держателям карт Thailand Elite.

В настоящий момент неизвестно, какими будут карантинные требования для перечисленных лиц. При этом господин Висануйотхин заверил, что приоритеты властей не поменялись: защита граждан страны от вируса остается на первом месте, а экономика – на втором.

Господин Висануйотхин никак не прокомментировал вопрос об ограниченном возобновлении туризма в рамках так называемых туристических пузырей. Ранее говорилось, что Таиланд может принять первых туристов из безопасных стран и территорий уже в августе, однако после этого в Королевстве произошли два инцидента, в ходе которых вирус был выявлен у иностранцев, которые въехали в страну без карантина.

Первый инцидент имел место в Районге, где вирус был диагностирован у члена военной делегации из Египта. Делегация совершала региональную поездку по сложному маршруту с остановкой в Районге. Как того требуют установленные властями Таиланда правила, члены военной делегации не были помещены в карантин, но у всех были взяты анализы на коронавирус. У одного из военнослужащих тест оказался положительным, причем до этого он успел походить по улицам и посетить крупный торговый центр.

Второй случай произошел в Бангкоке, где вирус выявили у девятилетней дочери суданского дипломата (дипломатические сотрудники также не помещаются в карантин по прибытию). Семья прилетела в столицу, сдала анализы в аэропорту, после чего на такси отправилась в кондоминиум. Через несколько часов, когда суданцы уже были в квартире, пришли результаты анализов, которые у ребенка оказались положительными.

Оба инцидента вызвали широкий общественный резонанс, хотя тестирование людей, которые могли контактировать с упомянутыми носителями вируса, принесло только отрицательные результаты.

В ходе соцопроса Suan Dusit Poll, проведенного после случаев в Бангкоке и Районге, 94,5% тайских респондентов заявили, что Таиланд не должен открывать границы для иностранцев, поскольку это создает риск второй волны COVID-19 в стране. Произошедшие инциденты вызвали серьезное беспокойство у 52,2% опрошенных, тогда как 39,68% были относительно обеспокоены, а 6,58% обеспокоены слегка. Никакого беспокойства не ощутили лишь 1,5% респондентов. При этом 73,8% оценили риск второй волны COVID-19 как высокий.

В целом тайцев больше всего сейчас волнуют пять следующих моментов: масштаб распространения непосредственно самого вируса (95,89%), безработица (94,45%), закрытие бизнеса (92%), школьное обучение детей (84,1%), возможность нового локдауна и ограничений (84,1%).

 

 

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