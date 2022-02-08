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Таиланд планирует открыть «пузыри» для туристов из Китая и Малайзии

Правительство Таиланда планирует начать дискуссию по вопросу организации так называемых «туристических пузырей» с Китаем и Малайзией на фоне возобновления программы Test & Go с 1 февраля. Речь идет о выделении безопасных зон (именно их и называют «пузырями»), которые смогли бы посещать граждане упомянутых стран. На текущих условиях (Sandbox и Test & Go) Китай не готов выпускать своих граждан за границу, а проходящая в Пекине Олимпиада показала серьезность настроя властей КНР – спортсмены-олимпийцы как раз и находятся в подобном «пузыре», где они изолированы от внешнего мира.

Новости Пхукета

8 Февраля 2022, 01:46 PM
Аэропорт Suvarnabhumi немного ожил после перезапуска программы Test & Go. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Аэропорт Suvarnabhumi немного ожил после перезапуска программы Test & Go. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Как пишет газета Bangkok Post со ссылкой на официального представителя правительства Таиланда Тханакорна Вангбунконгчаны, в случае с Китаем подробности программы будут обсуждаться с министром культуры КНР. Кто будет собеседником со стороны Малайзии, официальный представитель правительства не уточнил. В обоих случаях переговоры должны пройти (или как минимум стартовать) в феврале.

Господин Вангбунконгчана отметил, что число принимаемых Таиландом туристов из Китая и Малайзии будет лимитировано, а их передвижения по стране ограничены. Отдыхать приехавшие иностранцы смогут только в определенных выделенных зонах.

Проходить карантин по прибытию туристам не будет нужно, но все визиты будут определяться специальными протоколами, регулирующими доступные типы виз, места размещения и даже авиарейсы, которыми можно будет прибывать в страну.

«Премьер-министр уверен, что Таиланд останется одним из ведущих мировых туристических направлений, несмотря на пандемию. А правительство поддержит усилия по оживлению туризма с акцентом на здоровье и безопасность общества», – отметил господин Вангбунконгчана.

Ассоциация туристических агентов Таиланда (АТТА) ранее заявляла, что прибытия из-за рубежа могут превысить 5 млн, если страна запустит «туристические пузыри» с другими государствами Азии. Одной системы Test & Go для привлечения такого числа иностранцев, по мнению туристических агентов, будет недостаточно.

При этом господин Вангбунконгчана отметил, что, согласно прогнозу Министерства туризма и спорта, число прибытий по указанной схеме может вырасти до 60 тыс. в текущем и следующем месяце, которые все еще относятся к высокому туристическому сезону в Таиланде. Также страна готовится принять туристов, которые решат посетить Королевство, вдохновившись промо-кампанией Visit Thailand Year 2022, развернутой для стимулирования прибытий.

Жить с вирусом вокруг

Господин Вангбунконгчана упомянул планы по смягчению коронавирусных ограничений. Данный вопрос должен быть обсужден на совещании Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) под председательством премьер-министра Праюта Чан-Очи.

При этом глава Министерства здравоохранения и вице-премьер Анутин Чарнвиракун уже подчеркнул, что его ведомство не будет предлагать отмену абсолютно всех ограничительных мер, поскольку ежедневный уровень заражений все еще остается высоким. Господин Чарнвиракун повторил тезис о том, что главная цель Минздрава – помочь гражданам вернуться к нормальной жизни в условиях, когда вирус еще не побежден, но при этом количество смертей от COVID-19 уже можно считать низким.

«Около 80% погибших – лица, которые не прошли вакцинацию или относятся к группам риска, таким как люди с уже имеющимися проблемами со здоровьем», – заявил министр здравоохранения.

По словам господина Чарнвиракуна, сейчас около 85% лиц с положительными тестами на коронавирус переносят заражение без симптомов и проходят самоизоляцию на дому, не нуждаясь в госпитализации.

«По этой причине нет нужды возвращаться к практике локдаунов. Только ночным заведениям, таким как пабы, бары и караоке, пока не будет разрешено возобновить работу», – заявил министр.

Постоянный секретарь Минздрава Киаттипхум Вонграджит добавил, что ситуация с COVID-19 остается под контролем. В рамках текущей волны коронавируса уровень смертности находится на отметке всего 0,2% от общего числа заражений.

Впрочем, это не означает, что вакцинационную кампанию можно свернуть. Минздрав по-прежнему призывает жителей страны делать «бустерные» (третьи и четвертые) уколы.

Идею возвращения к нормальной жизни на фоне вируса поддерживает и глава входящего в Минздрав Департамента эпидемиологии Опат Карнкавинпонг.

«Ситуация изменилась, люди теперь знают,ю как защищать себя. Мы не можем позволить себе, чтобы жизнь увязла в COVID-19 как в 2020 году», – заявил господин Карнкавинпонг.

По состоянию на момент подготовки материала и приведенных выше заявлений Таиланд зафиксировал за сутки (7 февраля) 10470 новых случаев заражения коронавирусом и 12 смертей от COVID-19. Больше всего случаев заражения было выявлено в Бангкоке (1391), следом шли Самут-Пракан (962), Чонбури (545), Нонтхабури (474), Пхукет (436), Накхон-Патхом (274), Ратчабури (265), Накхон-Рачасима (263), Накхон-Сри-Тхаммарат (213) и Кхон-Кэн (208).

«Количество случаев заражения растет в соответствии с прогнозами, но ситуация остается под контролем», – заявила от лица CCSA помощница официального представителя центра Сумани Вачарасинт.

 

 

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