Тайский Департамент эпидемиологического контроля (DDC) анонсировал новую меру по защите страны от коронавируса COVID-19. Ведомство намерено обязать всех прибывающих в страну иностранцев оставлять властям личные данные и контактную информацию, включая номера телефонов и адреса электронной почты.

Новости Пхукета

11 Марта 2020, 10:43 AM

Таиланд планирует обязать туристов оставлять властям контактную информацию по прибытию в страну. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, новое требование должно вступить в силу 12 марта. Предоставить требуемую информацию можно будет двумя способами: заполнив форму на бумаге или воспользоваться специальным мобильным приложением, которое должно быть доступно для скачивания завтра.

Мобильный телефон для связи может быть как зарубежных, так и местным. Во втором случае иностранцам предлагается приобретать туристические сим-карты за 49 бат.

Передавать данные властям нужно будет при прохождении паспортного контроля. В случае отказа от передачи данных иностранец не будет допускаться в страну.

Решение начать сбор личных данных и контактной информации было принято на экстренной встрече представителей Национальной комиссии по телекоммуникациям и телерадиовещанию (NBTC), Департамента эпидемиологического контроля (DDC), Министерства цифровой экономики и общества (DES) и Иммиграционного бюро.

«Пожалуйста, не называйте это слежкой за иностранцами, поскольку власти будут прибегать к использованию данных только в случае возникновения критических ситуаций, требующих мониторинга иностранцев для предотвращения вспышки коронавируса», – цитирует Bangkok Post главу DES Буддхипонга Пуннакату.