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Таиланд пересмотрел правила строительства на склонах холмов

Новые строительные нормы, которые уже вступили в силу, предусматривают дополнительные ограничения на застройку холмов.

Шела Рива

25 Марта 2018 09:00:00

Фото: The Phuket News
Фото: The Phuket News

Новые строительные нормы, вступившие в силу в Таиланде еще в середине декабря, ввели дополнительные ограничения на строительство зданий на склонах холмов и одновременно упростили условия получения разрешений на строительство относительно небольших построек не у побережья. Однако из-за того, что новые нормы не попали в поле зрения прессы, некоторые застройщики оказались застигнуты переменами врасплох: поданные застройщиками документы оказались не соответствующими новым требованиям, что привело к срыву сроков реализации соответствующих проектов.

В пхукетском офисе Департамента общественных работ, городского и сельского планирования (DPT) корреспонденту «Новостей Пхукета» подтвердили, что проблемы возникли у лиц, которые подали заявления о получении разрешений на строительство до 15 декабря и не успели получить одобрение до указанного срока. В соответствующих случаях заявка должна быть скорректирована, чтобы проект соответствовал новы строительными нормам.

«Если разрешение на строительство не было выдано до вступления в силу новых требований, то эти новые требования к заявителю применяются, хотя каждый случай разбирается отдельно», – заявил «Новостям Пхукета» господин Руджикорн Сериром из DPT.

В свою очередь, глава офиса DPT на Пхукете Тави Хомхуан, получивший запрос редакции по факсу, рекомендовал попавшим в такую ситуацию лицам обращаться за разъяснения в три ведомства природоохранной направленности: Управление природных ресурсов и окружающий среды, Управление по вопросам политики и планирования в сфере природных ресурсов и окружающей среды, Национальный совет по вопросам окружающей среды.

Новые строительные нормы были введены Министерством природных ресурсов и окружающей среды, и целиком документ состоит из 42 страниц текста. Одно из ключевых изменений – более строгие требования к проектам на склонах холмов.

Как пояснял в одной из недавних статей Билл Барнетт из C9 Hotelworks, новые стандарты полностью запрещают застройку на уклонах более 35% (около 19,2 градусов), тогда как раньше можно было строить на уклонах вплоть до 50% (чуть менее 27 градусов).

Для уклонов от 25% до 35% были введены следующие ограничения. Не менее 70% участка должны оставаться незастроенной зеленой зоной, фундамент здания не должен превышать 90 м, а высота – не более 12 м если постройка располагается на высоте до 40 м над уровнем моря и не более 6 м, если объект находится выше. Господин Тави Хомхуан соответствующие новшества приветствовал.

«Необходимо охранять естественные ландшафты и особенно склоны холмов с уклоном более 35%», – заявил он, указав на то, что застройка таких мест грозит обвалами грунта в сезон дождей.

Господин Хомхуан подчеркнул, что здания, построенные по старым стандартам, не нужно приводить в соответствие с новыми стандартами, поскольку документ от 15 декабря обратной силы не имеют. Более того, новые стандарты прямо запрещают модификацию зданий, не попадающих под требования, введенные в декабре.

Также новые стандарты пересматривают требования к размерам отелей и кондоминиумом, возводимых на расстоянии не ближе 50 м к побережью. Новые стандарты освобождают застройщика от необходимости проводить первичную оценку экологического воздействия (IEE), если номерной фонд не достигает 30 единиц, а площадь этажа не превышает 1,5 тыс. кв. м.

«Это сократит время, которое требуется на получение разрешение на строительство таких объектов», – заявил господин Хомхуан.

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