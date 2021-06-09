Таиланд ожидает принять 3 млн иностранцев в 2021 году

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на Reuters, в апреле ТАТ прогнозировало прибытие 4 млн иностранцев, однако этот прогноз был пересмотрен в сторону снижения.
Первым (с 1 июля) должен открыться Пхукет. Следующие в очереди – Самуи, Краби. Бангкок, Ча-Ам (Пхетчабури), Хуа-Хин (Прачуап-Кхири-Кхан), Чианг-Май, Паттайя (Чонбури) и Бурирам. Большинство из них должны открыться в октябре, то есть к началу высокого сезона.
Большая часть из прогнозируемых 3 млн прибытий ожидается в заключительном квартале года. Планируемый объем трат со стороны иностранных туристов – 240-300 млрд бат, заявил заместитель главы ТАТ Сирипакорн Чеусамут.
Ранее ведомство отмечало, что в третьем квартале Королевство планирует принять 129 тыс. гостей из-за рубежа.
Напомним, в 2019 году (до начала пандемии) Таиланд принимал в среднем по 3-4 млн иностранных туристов ежемесячно. Общий объем зарубежных прибытий за 2019 год составил 40 млн человек, а выручка туристической отрасли – 1,9 трлн бат.
В 2022 году ТАТ планирует принять 20 млн иностранцев, которые должны принести экономике 1,3 трлн бат.