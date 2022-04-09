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Таиланд ожидает полмиллиона туристов из Индии в 2022 году

Власти Таиланда ожидают, что после запуска «туристического пузыря» с Индией страна до конца года примет 500 тыс. туристов с этого направления и получит 24 млрд бат выручки. Такой прогноз озвучило Туристическое управление Таиланда (ТАТ).

11 Апреля 2022, 10:00 AM
ТАТ видит в Индии потенциальную замену Китаю. Фото: Dusida Worrachaddejchai

ТАТ видит в Индии потенциальную замену Китаю. Фото: Dusida Worrachaddejchai

«Индия – туристический рынок, способный компенсировать потерю китайских туристов. У страны большое население, среди которого много людей с паспортами для поездок за границу», – заявил глава ТАТ по маркетингу в Азии и южной части Тихоокеанского региона Тханет Пхетсуван.

ТАТ ожидает, что загрузка авиарейсов из Индии в рамках «туристического пузыря» будет составлять около 70%, объем ежедневных прибытий уже сейчас фиксируется на уровне 600 человек, указывает Bangkok Post со ссылкой на господина Пхетсувана.

На индийском направлении сейчас работает флагман тайских авиаперевозок Thai Airways и его дочерняя структура Thai Smile. По словам господина Пхетсувана, Таиланд может ожидать, что рейсами двух авиакомпаний в страну будут прилетать из Индии не менее 13 тыс. туристов ежемесячно. С учетом прочих авиакомпаний речь может идти о 80 тыс. с мая.

Таиланд стремится заинтересовать миллениалов из Индии, для чего прибегает к услугам местных инфлюенсеров. Также особо привлекателен люксовых сегмент и – традиционно – молодожены. На мая запланировано участие трехдневном туристическом саммите в Дели.

По словам господина Пхетсувана, обеспеченные индусы по прежнему рассматривают страну как подходящее место для богатой свадьбы. Как отметил высокопоставленный сотрудник ТАТ, «начиная с этого месяца» ожидаются 200 крупных «свадебных групп» по 100 человек. Каждая свадьба предполагает расходы от 5 млн бат на поездку.

 

 

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