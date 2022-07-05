Таиланд ожидает 9,3 млн иностранных туристов по итогам 2022 года

Согласно оценка Министерства туризма и спорта, в первом полугодии страна приняла около 2,1 млн иностранных туристов, которые принесли экономике 114 млрд бат. Основные прибытия воздушным транспортом обеспечили Индия, Сингапур, Малайзия, Вьетнам и США. Лидерами по прибытиям по суше стали Малайзия, Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Китай.
Министерство туризма прогнозирует, что в третьем квартале, то есть за июль-сентябрь, страна примет еще около 2,7 млн туристов из-за рубежа. Прогноз на заключительный квартал (октябрь-декабрь) – 4,5 млн человек, на весь год – 9,32 млн при выручке в 1,27 трлн бат.
«Правительство призывает операторов туристического бизнес быть честными при оказании услуг по размещению туристов и других услуг, чтобы помочь вернуть к жизни туристический бизнес и национальную экономику», – пишет государственное новостное агентство NNT.