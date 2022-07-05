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Таиланд ожидает 9,3 млн иностранных туристов по итогам 2022 года

Власти Таиланда ожидают, что по итогам 2022 года Королевство примет 9,3 млн гостей из-за рубежа, то есть в районе четверти от докризисного турпотока. Половина из этих прибытий ожидается в заключительном квартале, такой прогноз озвучил официальный представитель правительства Тханакорн Вангбунконгчана.

Новости Пхукета

5 Июля 2022, 11:54 AM
Аэропорт Пхукета сейчас принимает примерно по 4 тыс. иностранных пассажиров в день. Лидерами по числу прибытий пока являются туристы из Индии. Фото: TAC Phuket

Аэропорт Пхукета сейчас принимает примерно по 4 тыс. иностранных пассажиров в день. Лидерами по числу прибытий пока являются туристы из Индии. Фото: TAC Phuket

Согласно оценка Министерства туризма и спорта, в первом полугодии страна приняла около 2,1 млн иностранных туристов, которые принесли экономике 114 млрд бат. Основные прибытия воздушным транспортом обеспечили Индия, Сингапур, Малайзия, Вьетнам и США. Лидерами по прибытиям по суше стали Малайзия, Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Китай.

Министерство туризма прогнозирует, что в третьем квартале, то есть за июль-сентябрь, страна примет еще около 2,7 млн туристов из-за рубежа. Прогноз на заключительный квартал (октябрь-декабрь) – 4,5 млн человек, на весь год – 9,32 млн при выручке в 1,27 трлн бат.

«Правительство призывает операторов туристического бизнес быть честными при оказании услуг по размещению туристов и других услуг, чтобы помочь вернуть к жизни туристический бизнес и национальную экономику», – пишет государственное новостное агентство NNT.



 

 

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