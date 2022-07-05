Таиланд ожидает 9,3 млн иностранных туристов по итогам 2022 года

Власти Таиланда ожидают, что по итогам 2022 года Королевство примет 9,3 млн гостей из-за рубежа, то есть в районе четверти от докризисного турпотока. Половина из этих прибытий ожидается в заключительном квартале, такой прогноз озвучил официальный представитель правительства Тханакорн Вангбунконгчана.

Новости Пхукета

5 Июля 2022, 11:54 AM

Аэропорт Пхукета сейчас принимает примерно по 4 тыс. иностранных пассажиров в день. Лидерами по числу прибытий пока являются туристы из Индии. Фото: TAC Phuket