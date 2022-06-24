Таиланд отметил повсеместный масочный режим

Как и было утверждено на заседании Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) 17 июня, ношение масок требуется только в местах с большой плотностью людей на квадратный метр и плохой вентиляцией, где невозможно соблюдать социальное дистанцирование. К этой категории отнесены общественный транспорт, рынки и места проведения концертов.
Также маски остаются обязательными для лиц из группы риска, которым заражение коронавирусной инфекцией грозит болезнью с тяжелыми последствиями. Речь идет о людях из так называемой «группы 608», к которой, согласно критериям Минздрава, относятся лица в возрасте от 60 лет, беременные женщины (со сроком беременности от 12 недель) и люди с рядом заболеваний (хронические заболевания респираторной системы, кардиоваскулярные заболевания, хронические болезни почек, нейровасаулярные заболевания, рак, диабет и ожирение).
Также маски обязательны для людей с подтвержденным коронавирусом или имевшим контакт с заболевшим лицом.
Одновременно, с 23 июня, вступило в силу распоряжение премьер-министра Праюта Чан-Очи о том, что все провинции страны являются с этого дня зоной «коронавирусного наблюдения», то есть минимального контроля и ограничений.
При этом упрощенные правила въезда в страну – отмена Thailand Pass и страховки – вступят в силу только с 1 июля. Соответствующая информация также была опубликована в Royal Gazette. Правила въезда для не вакцинированных и не имеющих отрицательного теста на коронавирус, видимо, будут еще уточнены в ближайшие дни. Ранее говорилось, что их ждут выборочные тесты на границе.