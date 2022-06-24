Таиланд отметил повсеместный масочный режим

Ношение масок на улицах стало полностью добровольным для всех жителей и гостей Таиланда за исключением лиц из группы риска. Соответствующее распоряжение было опубликовано 23 июня в Royal Gazette с указанием, что оно вступает в силу немедленно. Уведомленние об отмене масочного режима распространила страница Phuket Info Center, являющаяся официальным каналом связи Министерства внутренних дел с населением.

Новости Пхукета

24 Июня 2022, 11:19 AM

Маски остаются обязательными только в помещениях с плохой вентиляцией, при большой плотности людей на ограниченном пространстве и для лиц из группы риска или больных коронавирусом. Изображение: Phuket Info Center