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Таиланд отметил День слона

В воскресенье, 13 марта, Таиланд отметил национальный праздник – День слона. В нескольких центрах по содержанию этих животных были организованы специальные банкеты для них.

Новости Пхукета

14 Марта 2022, 09:00 AM
Фото: Nopparat Kingkaew / Bangkok Post

Фото: Nopparat Kingkaew / Bangkok Post

Среди тайских провинций одним из главных мест разведения считается Сурин. Там, как пишет Bangkok Post, был организован праздничный обед для более 300 животных. Также прошла церемония в память об ушедших из жизни слонах и погонщиках-махутах.

Губернатор Сурина отметил, что мероприятие подчеркнуло важность слонов. Также он выразил надежду, что оно помогло напомнить людям о необходимости сохранения этих животных, пишет Bangkok Post.

Банкет для 60 слонов организовали и в провинции Чонбури. Мероприятие прошло в известном на всю страну ботаническом саду Nong Nooch Tropical Garden. Угощение для слонов – 2 тонны фруктов и овощей – выложили на столе восьмиметровой ширины.

Руководитель Nong Nooch Tropical Garden Кампон Тансача отметил, что слоны, конечно, скучают из-за отсутствия посетителей в ботаническом саду.

«Они привыкли быть с людьми. Именно поэтому вы и видите их такими дружелюбными ко всем», – заявил он.

 

 

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