Таиланд отметил День детей и назвал самые желанные профессии у молодежи

В субботу, 14 января, Таиланд праздновал национальный День детей, известный как Ван Дек. Среди прочего к этому дню Министерство культуры приурочило публикацию данных свежего опроса о том, кем хотят стать тайские мальчики и девочки, когда вырастут.

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Опрос был совместно проведен Министерством культуры и социологическим центром Suan Dusit Poll. Профессия военнослужащего по-прежнему является одной из наиболее популярных, но не самой желанной. Первая пятерка по состоянию на 2023 год выглядит так:

Преподаватель – 14,85%; Врач, медсестра – 12,26%; Предприниматель – 11,53%; Солдат, полицейский – 11,24%; Блогер на YouTube – 9,57%.

Удивительно, но и самым желанным подарком на День детей тайская молодежь назвала не сладости и игрушки, а помощь в образовании:

Стипендия на учебу, деньги – 31%; Игрушки, куклы – 25.21%; Что-нибудь вкусное – 15.15%.

Министерство культуры также отметило, что большинство детей (63,97%) знают, под каким девизом проходит в 2023 году Ван Дек. Лозунг сформулирован так: «Знай свои обязанности, соблюдай дисциплину, стремись к добру». Минкультуры говорит, что этот лозунг – первое, с чем у детей ассоциируется праздник. Игры, подарки и время с семьей уступают официальному слогану, согласно соцопросу.

День детей в Таиланде отмечается каждый год во вторую субботу января, то есть дата плавающая, но само событие неизменно выпадает на выходной, чтобы можно было повеселиться без ущерба для учебы. Различные мероприятия для детей организуются на уровне провинций, округов и районов. Праздники проводят самые разные государственные ведомства, организации и частные компании, так что для большинства взрослых Ван Дек – насыщенный рабочий день.

Утро второй субботы января – тот день, когда дети сами стараются проснуться пораньше и разбудить родителей, чтобы отправиться за подарками, даже если сами дары муниципалитетов будут скромными. Праздничная атмосфера этих массовых событий притягивает всех детей независимо от материального положения и статуса их родителей, что в очередной раз напоминает, что даже в XXI веке ребенок тянется к обещению со сверстниками, а к смартфону – как к замене живым играми. Кроме того, муниципальные праздники работают сильным объединяющим фактором для всего местного сообщества, так что органы власти к ним старательно готовятся. Представление об этом можно составить по фото.

Многолетний мэр Раваи Арун Солос в этом году встречал детей в костюме жителя планеты Пандора из фильма «Аватар». Мэр Чалонга Тханапорнг Онгсантипхап выбрала супергеройский наряд, другие действующие лица на ее празднике были волшебниками, ковбоями и пиратами. В других муниципалитетах мальчишек и девчонок встречали космонавты, динозавры и прочие персонажи.

Глава Патонга Чалермсак Манисри поздравлял детей без костюма, но это нисколько не умаляло радость мальчиков и девочек, получавших из его рук велосипеды и другие подарки.

Активное участие в праздновании приняли, как водится, армия, флот, полиция, пожарные и спасатели – у них в арсенале сил и средств всегда есть, чем заинтересовать молодежь. По традиции, 14 января глубоководный порт пришел и встал там у причала тайский боевой корабль, на борт которого можно было подняться и все потрогать. Привезли военные моряки и пушку, если конкретнее – зенитку. Не обошлось без спецзадания и для вертолетчиков Его Величества.

На всех мероприятиях гостей ждали угощение, музыка, игры, выступления различных детских коллективов на сцене. Основная активность, по традиции, пришлась на первую половину дня, после чего большинство детей продолжили отмечать «профессиональный праздник» Ван Дек в семейном кругу.