Таиланд отметил 10 млн зарубежных визитов в страну

В субботу, 10 декабря, в семи аэропортах Таиланда и на двух наземных погранпереходах гостей страны встречали в праздничной атмосфере. Это связано с тем, что Королевство впервые после пандемии зафиксировало 10 млн зарубежных визитов. Впрочем, пхукетский аэропорт еще 9 декабря обновил максимум суточных прибытий с начала пандемии, а по итогам 10 числа может сделать это вновь.

Новости Пхукета

Ранее тайские СМИ сообщали, что 10 декабря в банкокском аэропорту Suvarnabhumi премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча должен был лично встречать 10-миллионного гостя страны за 2022 год. Эта роль была отведена одному из пассажиров из Саудовской Аравии, предположительно с рейса Thai Airways, совершившего посадку в полдень.

Впрочем, ни о личности пассажира, ни о том, какие подарки ему вручили (и вручили ли вообще), ничего пока не известно. Тайские власти об этом не сообщали, как, собственно, и вообще о чем-либо происходившем в Suvarnabhumi. Даже столичная газета Bangkok Post больше писала о Пхукете, где губернатор Наронг Вунсиеу утром отправился в аэропорт, чтобы приветствовать пассажиров рейсов из Лондона, Дели и Сеула. Причем на последнем было значительное число американцев, поскольку это был один из совместных рейсов Delta Air Lines и Korean Air.

Вместе с губернатором гостей приветствовали глава пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Нантхасири Роннасири, генеральный менеджер аэропорта Мончай Танод, а также другие представители органов власти и частного бизнеса.

Зарубежные прибытия за 10 декабря еще не подсчитаны, поскольку аэропорт продолжит принимать зарубежные рейсы примерно до 23:00, когда полеты будут приостановлены в связи с продолжающимся обслуживанием взлетно-посадочной полосы (аэропорт, действительно, занимается этим в разгар первого за два года сезона).

Традиционно суббота является днем максимального загрузки аэропорта, однако обновить рекорд суточных прибытий аэропорту удалось еще в пятницу, 9 декабря. В этот день через паспортный контроль прошли 10900 пассажиров из-за границы. Больше всего среди них было россиян – 2668 человек. Таким образом за один день Пхукет принял столько же обладателей российских паспортов, чем за весь июль 2022 года (турпоток в ноябре достиг 80% от докризисного).

На субботу, 10 декабря, в расписании аэропорта Пхукета стоят пять рейсов из России: два борта «Аэрофлота» из Москвы, по одному борту Azur Air из Новосибирска и Иркутска и борт ИКАР (Pegas Fly) из Новосибирска.

При этом новосибирский рейс ZF3749 перевозчика Azur Air прибудет либо сегодня вечером, либо уже полуночи, то есть с большой задержкой. В графике полетов произошел сбой в связи с тем, что один из самолетов авиакомпании вчера не покинул Пхукет, а вернулся в аэропорт вылета после двух с половиной часов кружения над морем. В полете лайнер нарисовав в небе некую фигуру с двумя окружностями слева, одной окружностью справа и параллельными прямыми между левой и правой частями.

Ни управляющая пхукетским аэропортом госкорпорация Airports of Thailand, ни Azur Air не сообщили, что произошло на борту лайнера после взлета и привело к возвращению на Пхукет. При этом известно, что пытавшийся выполнить рейс борт RA-73078 идет 32-й год, до Azur Air этот Boeing 767-300 состоял во флоте «Трансаэро», а перед этим летал в ливреях Aеromaritime, Lauda и Air France. Вместо него рейс ZF3749 с вылетом 10 декабря выполняет RA-73079.